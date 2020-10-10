В Украине ученая назвала способ побороть бедность

В Украине снизить уровень бедности можно, если кардинально повысить размер минимальной заработной платы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала ученая, кандидат экономических наук Людмила Черенько. Это приведет не только к росту занятости, но и позволит вывести часть зарплат из тени, вырастут поступления в бюджеты разных уровней.

"То, что может помочь, это кардинальное повышение минимальной зарплаты. Повышение минимальной зарплаты в сентябре – это правильный шаг, но очень незначительный. Мы видели результат от повышения минималки в 2017-м. Тогда росли все показатели, это был просто водораздел. Получили шикарный результат. Все пошло вверх. Как именно повышать, нужно обсуждать. Это сложный вопрос", – рассказывает Черенько.

После повышения минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн в 2017-м доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд грн.

Для примера, в Женеве минимальная зарплата составляет около 4 тысяч евро, что равняется 72,8% от средней. Если бы такую пропорцию использовали и в Украине, то в Киеве (учитывая среднюю зарплату в столице) минималка должна была составить 11,2 тыс. грн.

Сейчас же в Женеве украинскую минимальную зарплату можно получить всего за один день работы. Правда, при этом стоит учитывать, что цены в Швейцарии в разы выше. К примеру, одна поездка метро в украинской столице стоит 8 грн, а в Женеве – 92,8 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минималка выросла с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.