В Украине подорожал доллар: аналитик рассказал о развороте тенденции и спрогнозировал новый курс

В Украине курс доллара до конца мая может подорожать на 10-20 коп./$ и достичь отметки в 26,7-26,8 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,9 грн/$. Однако говорить о развороте тенденции в сторону девальвации пока еще рано.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы не ожидаем существенного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7-26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,9 грн", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара

Отметим, доллар устойчиво снижался каждый день вплоть до среды. В среду ситуация кардинально изменилась, и доллар заметно подорожал, отыграв сразу несколько предыдущих дней снижения. В четверг рост доллара продолжился, хотя и был более умеренным.

"Пока рано говорить о развороте тенденции. Весьма вероятно, что на "узком" рынке к росту валюты могли привести действия нескольких крупных покупателей. По мере исчерпания их спроса гривна может вернуться к укреплению", – прогнозирует Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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