В НБУ снизили учетную ставку: что теперь будет

Правление Национального банка Украины снизило учетную ставку на полпроцента — с 17,5% до 17% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, в четверг, 18 июля. "Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%", — объясняют в НБУ.

В июне 2019 года инфляция в годовом измерении составила 9%, что было близко к прогнозу, данному в апреле. Также замедлилась базовая инфляция во ІІ квартале (до 7,4%), что тоже оказалось близко к прогнозу НБУ.

"НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года, в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года", — предполагают дальнейшее замедление инфляции в Нацбанке.

Нацбанк Радіо Свобода

В 2019-2021 годах экономика Украины, считают в НБУ, будет расти на 3-4%, Также ожидается, что Украина и дальше будет сотрудничать с МВФ.

Базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.

Однако, помимо роста экономики и снижения инфляции, есть и риски.

"Задержка в проведении ключевых реформ или шаги по нивелированию предыдущих достижений, в том числе через судебные и законодательные решения, могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с МВФ. Это может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях высокой долговой нагрузки в последующие годы", — отметили в НБУ.

Также, по мнению центробанка, для экономики есть и другие риски: приостановка транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года, торговые войны и нарастание военного конфликта.

Высокая учетная ставка увеличивает "стоимость" денег в экономике, в результате замедляется кредитование, растут кредитные ставки на межбанке, а после — и в коммерческих банках. Как рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян, обратная сторона высокой ставки — замедление роста экономики.

Стоит отметить, что кредиты дорожают примерно на 70% от роста учетной ставки.

Как сообщал OBOZREVATEL, правление Национального банка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

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