В НБУ сказали, что будет с ценами и как быстро экономика выйдет из кризиса

Как в Украине вырастут цены и зарплаты в 2021 году. коллаж Обозревателя

Украинская экономика по итогам 2020 сократится на 6%, но худший период уже позади. В последующие годы ее рост составит около 4%.

Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете за июль 2020 года, опубликованном на сайте НБУ.

Там добавили, что рост цен по итогам года ускорится до 4,7%. Это будет близко к цели НБУ 5% в последующие годы.

"Худший период для экономики уже позади. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. Достаточно мягкая монетарная и фискальная политика поддержат экономический рост в последующие годы. Впрочем, темпы восстановления будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом, в частности из-за высокого уровень неопределенности относительно распространения коронавируса", – сообщили в НБУ.

Как будет восстанавливаться экономика

В Нацбанке отметили, что восстановление будет неравномерным:

наиболее пострадавшие от карантина отрасли, в частности сфера услуг, торговля и транспорт частично восстановятся уже в III квартале. Однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню;

восстановление в экспортных отраслях, в частности металлургии, состоится вместе с ростом мирового спроса уже в следующем году. Сельское хозяйство, ожидаемо, будет среди видов экономической деятельности, меньше всего пострадают именно от карантинных ограничений, однако в этом году ожидаются несколько меньшие объемы урожая через хуже погодные условия;

новые стимулы для развития получает IT-сектор, в частности в части проектов по организации удаленной работы, а также внутренний туризм.

Какой будет безработица

Уровень безработицы в Украине будет снижаться постепенно – бизнес будет осторожным в расширении штатов из-за риска второй волны распространения вируса. В то же время рост реальных зарплат возобновится уже в следующем году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин на заседании 29 июля утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, согласно которому ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,6%, тогда как цены увеличатся на 7,3%.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сравнил коронакризис 2020 года с проблемами, которые постигли мир после Второй мировой войны, и заявил, что худший период еще не пройден.