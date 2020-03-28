В МВФ анонсировали худший кризис и рассказали, в каком году он закончится

В мире началась экономическая рецессия, которая по своим масштабам может быть хуже, чем экономический кризис в 2009 году. При этом восстановление может произойти уже в 2021 году.

С таким заявлением выступила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает пресс-служба Фонда. "Мы вошли в рецессию, настолько же плохую или хуже, чем в 2009 году", – сказала экономист. При этом Георгиева озвучила и позитивную новость: восстановление может произойти уже в 2021-м, но только если удастся локализовать коронавирус и предотвратить проблемы с ликвидностью.

Глава МВФ Кристалина Георгиева МВФ

"Ключевое беспокойство вызывает долговременного воздействия внезапной остановки мировой экономики – это риск волны банкротств и увольнений, которые не только могут подорвать восстановление. Это может разрушить ткань наших обществ. Чтобы этого не произошло, многие страны приняли далеко идущие меры для преодоления кризиса в области здравоохранения и смягчения его воздействия на экономику, как в денежном, так и в финансовом отношении", – пояснила глава МВФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить от МВФ 8 млрд долларов в рамках новой трехлетней программы. Ради этого Верховная Рада должна принять закон о банках и запустить рынок земли.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

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