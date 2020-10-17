В Германии заявили, что поставили точку в вопросе "Северного потока-2"

Глава комитета Бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что отказ от "Северного потока-2" уже невозможен: пункт приема газа в Лубмине сдан. Теперь же, по словам политика, нужно обсуждать ответ на санкции со стороны США.

Правительство Германии не рассматривает юридические возможности приостановки российского газопровода, сообщает издание Telepolis. "Теперь обсуждение должно наконец вернуться к реальной проблеме: как нам успешно защитить себя от санкционных угроз со стороны США", – сказал Клаус Эрнст.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Как сообщал OBOZREVATEL: