Украинцев ждет рекордный курс доллара: аналитики озвучили прогноз на сентябрь

В Украине курс доллара в сентябре может сохраниться ниже психологической отметки в 26 грн/$. Более того, нижняя отметка коридора будет находиться около 25 грн/$, что фактически станет новым сентябрьским рекордом за последние несколько лет.

О том, что будет с курсом доллара в ближайший месяц – в материале OBOZREVATEL.

Пессимисты проиграли: что будет с курсом в сентябре

Еще в прошлом году аналитики сходились во мнении: 2019-й будет периодом уверенной девальвации. Мол, доллар неизбежно будет дорожать. И главная причина – пиковые выплаты по кредитам. Отдавать займы нужно в валюте. А чем ее меньше в стране, тем дороже она стоит.

Но в результате и консенсус-прогноз экспертов (публикует Минэкономразвития), и оценки ключевых экономистов оказались ошибочны. Уже можно утверждать – этот год для гривни особенно удачный. Летом американская валюта в Украине подешевела до рекордной за три года отметки. А в сентябре, прогнозируют аналитики, впервые за несколько лет девальвация может оказаться несущественной.

Руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует: в сентябре доллар стабилизируется около 25-25,8 грн. С другой стороны, если депутаты примут решение открыть рынок земли, крупный бизнес начнет возвращать капитал в страну, чтобы потратить деньги на покупку ранее недоступного актива. В таком случае доллар может опуститься в цене до 24,7 грн.

Курс доллара в Украине

"Рекордный спрос на украинские внутренние долговые бумаги со стороны нерезидентов, вероятно, сохранится в сентябре, несмотря на снижение учетной ставки НБУ до 17%. В августе иностранные инвесторы смогли увеличить объем вложений в ОВГЗ на 18,9% до 84,5 млрд грн", – прогнозирует эксперт.

Почему дешевеет доллар

инвесторы воспринимают Украину как страну для быстрого заработка (из-за высоких ставок на ценные бумаги и жесткой монетарной политики НБУ);

экономика показала рекордный за последние годы рост во втором квартале 2019-го (на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

политическая стабильность, готовность продолжить сотрудничество с МВФ.

Аналитик Егор Комов также отмечает: несмотря на традиционное ослабление в сентябре, в этом году ситуация переломилась и, скорее всего, девальвация ожидается в пределах очень резкого коридора. За доллар, прогнозирует эксперт, в сентябре будут просить от 25 до 26 грн.

"Нужно понимать, что любые резкие скачки это не есть хорошо. Нам нужно выполнять бюджет, планировать доходную часть. Так получилось, что заложенные в бюджет оценки выполнить будет очень сложно. Ожидалось, что доллар будет стоить значительно выше. Значит, больше должны были получить. Сейчас возможные дыры латаются, в том числе, новыми долгами", – поясняет Комов.

К чему приведет новый курс доллара

Чем дешевле доллар, тем меньше прибыль от валютных поступлений. С одной стороны, это средства, которые получают компании в валюте, а с другой стороны – бюджетные поступления. Часть акцизов зафиксирована в евро. При этом курс евро в Украине формируется от зависимости евро/доллар, а вот сам доллар – уже на рыночных условиях.

Поэтому чем дешевле доллар, тем меньше получает украинский бюджет. Правда, вместе с тем снижаются и суммы, которые нужно тратить на обслуживание и погашение внешнего долга.

На что влияет курс доллара:

на цены на бензин – большую часть светлых нефтепродуктов Украина импортирует (покупает за валюту);

на недвижимость – на вторичном рынке цены зафиксированы в валюте;

на стоимости автомобилей – машины также покупают за границей, поэтому и цена зафиксированы в долларах;

пятая часть потребительской корзины – импорт. Чем дешевле валюта, тем меньше инфляция.

В результате укрепления гривни и активных действий НБУ по выкупу иностранной валюты, золотовалютные резервы выросли до $21 млрд, которых достаточно для прохождения пиковых выплат в сентябре и в первой половине 2020 года. Вместе с тем если Украина получит следующий транш кредита МВФ, риски будут сняты.

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