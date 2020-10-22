Украинцев в ноябре ждет новый курс доллара: аналитик назвал цену

В ноябре стоимость американской валюты в Украине будет колебаться в пределах 28,5-28,8 грн/$. Таким образом, валюта может прибавить в цене около 20-30 копеек.

Одной из основных причин, отмечает в комментарии OBOZREVATEL аналитик Егор Комов, является новая волна пандемии коронавируса.

Кроме того, ухудшить ситуацию может задержка голосования за бюджет на 2021 год. "В ближайшее время, по моим оценкам, курс доллара постепенно будет приближаться к новому диапазону, с нижней отметкой в 28,5 грн/$. С одной стороны, на это повлияют сезонные факторы, рост спроса на валюту; с другой – необходимость обслуживать внешний долг, а также ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса", – отмечает Комов.

Напомним, МВФ улучшил прогноз для Украины по валютному курсу и темпам снижения ВВП. На 2025 год аналитики МВФ ожидают курс гривни к доллару США на отметке в 28,10 (предыдущий прогноз – 28,70). Падение ВВП Украины ожидается на 7,2% (предыдущий прогноз – 8,2%).

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/$)

2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/$)

2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/$)

2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$).

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, курс доллара до конца года в Украине сильно не изменится, однако возможны некоторые колебания. По его словам, сейчас существует определенный девальвационный тренд, однако он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что нет ни одного основания для скачков курса доллара в Украине до 32-33 грн в этом году даже при нынешнем уровне инфляции.