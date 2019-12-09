Украинцев хотят принудительно отключать от коммуналки: юрист заявил о нарушении Конституции

Предложение народных депутатов разрешить коммунальным службам несанкционированный доступ к жилью для отключения от услуг ЖКХ нарушает положения Конституции Украины, заявил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры", юрист Ростислав Кравец.

В комментарии OBOZREVATEL он подчеркнул, что без решения суда предоставлять доступ коммунальным службам в помещения граждан Украины является нарушением Конституции и нарушением прав граждан на частную жизнь.

Отключение от коммунальных услуг

"К тому же, коммунальным службам следует запретить отключать абонентов от любых коммунальных услуг без решения суда. Потому что в последнее время часто возникают ситуации, когда потребителям отрезают газ или электричество за долги, а в дальнейшем оказывается, что никакой задолженности не было. Однако человек остается без тепла, света, канализации и им приходится по несколько лет судиться, чтобы восстановить тепло и водоснабжения", – рассказал юрист.

По его словам, коммунальщики должны иметь разрешение проникать в квартиру только в том случае, когда есть реальная угроза жизни или здоровью человека: "Например, пожар. Никто же не будет ждать, пока он сгорит там. Конечно будут выламывать двери или окна и доставать пострадавшего".

Сейчас же, по словам Кравца, получается так, что депутаты помогают коммунальным предприятиям злоупотреблять своими правами, пока украинцы ожидают законов, которые бы не позволяли отключать от предоставления комуслуг без решения суда.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, соласно украинским законам, потребитель может не платить за некачественно предоставленные коммунальные услуги, но есть нюанс.

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