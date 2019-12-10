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10 декабря • обновлено в 19:42
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Украина выполнила почти все: названы условия МВФ для нового транша

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В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

Об этом идет речь в материале "Европейской правды". О пунктах меморандума рассказали источники издания в Национальном банке и Кабинете министров.

Условия разделили на prior actions (предварительные действия) и действия, необходимые для получения каждого транша в рамках программы МВФ.

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Украина получит транш МВФ: названы условия

Украина получит транш МВФ: названы условия

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Отмечается, что большинство из них наша страна уже выполнила. В частности, Украина приняла бюджет на следующий год. После принятия законопроекта парламентом в первом чтении, его изменили, но в рамках допустимых для МВФ параметров.

Также монобольшинство Верховная Рада 30 октября приняло закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. На этом настаивал фонд после того, как в феврале 2019 года Конституционный Суд отменил соответствующую статью УК.

Помимо этого, МВФ настаивает на создании независимых наблюдательных советов в государственных банках. Реформа корпоративного управления в госбанках остановилась из-за конфликта Нацбанка с "Ощадбанком".

Украина получит транш МВФ: названы условия

Украина получит транш МВФ: названы условия

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По словам главы Минфина Оксаны Маркаровой, конфликт исчерпан и независимые наблюдательные советы госбанков будут сформированы до конца 2019 года.

Одним из главных требований МВФ также является урегулирование вопроса с ограничениями на коммунальные тарифы.

Не менее важный пункт для МВФ – обезопасить неплатежеспособных банков от возвращения недобросовестным прежним владельцам. Для этого необходимо принять соответствующие изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и НБУ.

При этом изменения в законы будут иметь значения не только для кейса "ПриватБанка", но и других банков, экс-акционеры которых судятся против государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

  • В американском посольстве подчеркнули, что успешная программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для экономического роста Украины.

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Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
МВФ макрофинансовая помощь
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Комментарии
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
В позу "Ку" уже встали?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Это называется,на подсосе.а не транш.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Слово то какое - Транш. Говорли бы проще - Подачка.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Он Алекс, Платите? А чего ж тогда подняли визг про долг евробондов ? Деньги Украина получила? получила. Так платите, чего выкаблучиваетесь? Хотя там только процентов уже на полтора лярда набежало.
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Он Алекс
Он Алекс
Нуланд Печеньки, подачки Путин раздаёт африканским странам и списывает долги миллиардами долларов, за счёт ватных пенсионеров. А в Украине Транш, потому как платим по долгам и гривна крепче чем рубль в 2,5 раза к доллару:)
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