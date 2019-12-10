Украина выполнила почти все: названы условия МВФ для нового транша

В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

Об этом идет речь в материале "Европейской правды". О пунктах меморандума рассказали источники издания в Национальном банке и Кабинете министров.

Условия разделили на prior actions (предварительные действия) и действия, необходимые для получения каждого транша в рамках программы МВФ.

Украина получит транш МВФ: названы условия delo.ua

Отмечается, что большинство из них наша страна уже выполнила. В частности, Украина приняла бюджет на следующий год. После принятия законопроекта парламентом в первом чтении, его изменили, но в рамках допустимых для МВФ параметров.

Также монобольшинство Верховная Рада 30 октября приняло закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. На этом настаивал фонд после того, как в феврале 2019 года Конституционный Суд отменил соответствующую статью УК.

Помимо этого, МВФ настаивает на создании независимых наблюдательных советов в государственных банках. Реформа корпоративного управления в госбанках остановилась из-за конфликта Нацбанка с "Ощадбанком".

Украина получит транш МВФ: названы условия zn.ua

По словам главы Минфина Оксаны Маркаровой, конфликт исчерпан и независимые наблюдательные советы госбанков будут сформированы до конца 2019 года.

Одним из главных требований МВФ также является урегулирование вопроса с ограничениями на коммунальные тарифы.

Не менее важный пункт для МВФ – обезопасить неплатежеспособных банков от возвращения недобросовестным прежним владельцам. Для этого необходимо принять соответствующие изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и НБУ.

При этом изменения в законы будут иметь значения не только для кейса "ПриватБанка", но и других банков, экс-акционеры которых судятся против государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

В американском посольстве подчеркнули, что успешная программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для экономического роста Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!