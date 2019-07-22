Украина получит $6-8 млрд до конца года: появились новые факты о программе МВФ

Украина до конца 2019 года может подписать новую кредитную программу с МВФ на $6-8 млрд.

Такой прогноз в своем отчете дают аналитики Raiffeisen, сообщает "Интерфакс". Кредитами государство будет покрывать старые займы.

"С учетом приверженности президента Владимира Зеленского реформам, новое правительство сможет к концу 2019 года заключить новую трехлетнюю программу с Фондом на сумму $6−8 млрд", — говорится в документе.

Аналитики подчеркивают, что 40% выплат по валовому внешнему долгу Украины приходится на 2020−2021 годы (в 2020 году — $16,8 млрд, в 2021-м — $18,5 млрд). В связи с этим правительству нужно начать новую программу сотрудничества с МВФ в кратчайшие сроки.

По словам представителя президента Украины в Кабинете министров Андрея Геруса, переговоры о новом сотрудничестве с МВФ возобновятся в сентябре. Как сообщает "Интерфакс", план Украины — и дальше сотрудничать с фондом.

"В сентябре возобновятся переговоры о новом сотрудничестве с МВФ. План Украины — продолжить сотрудничество с МВФ. Будут разные вопросы и предложения, что-то будем предлагать мы со своей стороны, выполнить, сделать, что хотим вписать в меморандум, а что-то — они. На что-то мы будем соглашаться, на что-то нет, будет переговорный процесс", — сказал представитель президента в Кабмине.

Герус выразил желание, чтобы вопрос цены на газ для населения был "более мягко" отражен в меморандуме с Фондом, потому что это "уже вопрос не просто экономический, а политический". "Я думаю, что мы это увидели в ходе этих выборов", — указал он.

МВФ Укрінформ

Представитель президента в Кабинете министров также считает, что с украинской стороны должна быть инициатива по антикоррупционным реформам.

"Чтобы мы сами это писали, чтобы нас не нужно было заставлять это делать, мы сами взяли на себя обязательство и быстро это сделали. И чтобы в сентябре была новая программа, и мы могли осенью этого года получить новый транш МВФ, чтобы у нас была макроэкономическая стабильность, и экономика могла развиваться", — подчеркнул Герус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в июле 2019 года Украина начнет готовить новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

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