Украина получила 500 млн евро помощи от Евросоюза

Европейская комиссия предоставила Украине макрофинансовой помощи на сумму 500 млн евро. Эти деньги пойдут на преодоление последствий пандемии коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале в среду, 10 июня.
Помощь Украине
"Успешное сотрудничество с МВФ привела и к одобрительному ответу от европейских партнеров о выделении следующего транша в рамках программы. Украина выполнила все условия для внедрения реформ, чем однозначно укрепила свой статус ответственного государства. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет на расходы, в том числе для преодолении последствий COVID-19", – написал Шмыгаль.
Также о получении денег сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина получила второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере € 500 млн. Эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID19", – сообщил в Twitter Зеленский.
# Украине получила второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии @EU_Commission в размере € 500 млн. Эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией # COVID19- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 10, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, Совет директоров МВФ во вторник, 9 июня, принял решение о выделении Украине $5 млрд по новой 18-месячной программе финансирования.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение по кредиту, отметив, что средства пойдут на преодоление последствий коронавируса.
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