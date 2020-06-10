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10 июня • обновлено в 17:00
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Украина получила 500 млн евро помощи от Евросоюза

1.6т
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Европейская комиссия предоставила Украине макрофинансовой помощи на сумму 500 млн евро. Эти деньги пойдут на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале в среду, 10 июня.

Помощь Украине

Помощь Украине

"Успешное сотрудничество с МВФ привела и к одобрительному ответу от европейских партнеров о выделении следующего транша в рамках программы. Украина выполнила все условия для внедрения реформ, чем однозначно укрепила свой статус ответственного государства. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет на расходы, в том числе для преодолении последствий COVID-19", – написал Шмыгаль.

Также о получении денег сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина получила второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере € 500 млн. Эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID19", – сообщил в Twitter Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет директоров МВФ во вторник, 9 июня, принял решение о выделении Украине $5 млрд по новой 18-месячной программе финансирования.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение по кредиту, отметив, что средства пойдут на преодоление последствий коронавируса.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
кредитование Украины
Персоны
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
макрофинансовая помощь Европейская Комиссия кредит
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