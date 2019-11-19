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20 ноября • обновлено в 01:08
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Украина пойдет путем Польши? В Кабмине высказались о "расставании" с МВФ

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Украина может закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.

Как заявила hromadske министр финансов Оксана Маркарова, программа, по которой сейчас ведутся переговоры с МВФ, должна стать последней для государства.

"Мой амбициозный план – суметь закончить ее, чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", – сказала она.

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Маркарова рассказала, что сейчас правительство ведет переговоры с Фондом в Киеве по кредитной программе, которая "позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи".

"Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении – как в свое время это смогла сделать Польша", – добавила Маркарова.

Украина и МВФ, иллюстрация

Украина и МВФ, иллюстрация

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, долг Украины перед иностранцами достиг исторического максимума – 100,99 млрд грн. При этом у Зеленского пообещали прорыв для Украины за счет продажи земли, заявив, что это может принести миллиарды долларов за первые пять лет.

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Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
Теги
МВФ Министерство финансов
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