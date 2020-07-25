Цены на золото взлетели до рекордной отметки: аналитик назвал причину

Золото подорожало до максимума с 2011 года. fakt.pl

Мировые цены на золото приближаются к десятилетнему максимуму и уже превысили 1900 долларов за унцию. Драгоценный металл продолжит дорожать и дальше.

Такой прогноз Livemint озвучил старший управляющий фондом по альтернативным инвестициям в Quantum Asset Management Чираг Мехта. "Поскольку центральные банки печатают беспрецедентные суммы новых денег, цены на золото должны расти и дальше", – говорит Чираг Мехта.

Золото извлекает выгоду из экономических проблем, поскольку инвесторы, как правило, избегают рискованных активов, говорит Чираг Мехта. По его словам, цены на золото должны явно расти на фундаментальной основе.

Исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 года – 1891,9 долларов за унцию, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 года – 1923,7 долларов за унцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля цены на золото превысили максимум за семь лет: стоимость июньского фьючерса на золото выросла на 0,44%, до $1769,1 за унцию.

Доходы России от продажи золота впервые в ее истории превысили поступления от экспорта газа.