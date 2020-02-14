Тарифы - несправедливы! Подавляющее большинство украинцев высказалось против новой власти

Три четверти украинцев считают, что власть необоснованно устанавливает тарифы.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером провели опрос среди зрителей, целью которого было узнать, считают ли они справедливыми тарифы, которые устанавливают украинские власти. Как показал результат, народ недоволен происходящим - 72% считают тарифы необоснованными и лишь 28% - справедливыми.

Опрос среди украинцев Скриншот с эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

Опрос среди украинцев Скриншот с эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

В связи с этим ведущий программы Савик Шустер отметил, что власти стоит чаще общаться с народом.

"Президент в этом плане прав. Правительству надо больше общаться с народом", - заявил Шустер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде собираются решить ситуацию, при которой людям, которые не пользуются природным газом, приходят счета за его доставку.

При проверке государством получателей субсидий и других социальных выплат в Украине помощи могут лишиться те, кто ее заслуживает.

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