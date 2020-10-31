"Северный поток-2" обречен на провал, – известны аналитик

Из-за санкций США российский газопровод "Северный поток-2" обречен на провал. При этом Россия пытается вместе с газом доставлять в Европу и коррупционные подходы.

Об этом в интервью BiznesAlert.pl заявила аналитик Джеймстаунского фонда Маргарита Ассенова. "Русские хотят экспортировать в Европу не только газ, но и коррупционные методы. Этому должна противодействовать общая европейская и трансатлантическая политика, – говорит Маргарита Ассенова. – Из-за санкций США "Северный поток-2" обречен на провал".

Ассенова объясняет, что политика США и их союзников в ЕС направлена ​​на защиту энергетической безопасности Европы и предотвращение ее монополизации и возможности использования поставок сырья одной страной, в основном Россией, для оказания политического и экономического давления на континенте.

Лучшим примером российской коррупции эксперт назвала сотрудничество Москвы с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Он каждый год получает миллион евро за участие в правлении российскими компаниями и лоббизм в пользу их проектов в Европе. По мнению Ассеновой, несмотря на коррупцию и лоббизм в Берлине и Брюсселе, "Северный поток-2" обречен на поражение.

На прошлой неделе Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.

Это значит, что санкции могут быть введены против компаний, которые занимались или будут заниматься переоборудованием российского трубоукладочного судна "Академик Черский" или других судов, которые должны ему помогать в достройке газопровода.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" были приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

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