Масштабный кризис: на украинском рынке труда забили тревогу

Главная проблема украинского рынка труда сейчас – демографический кризис. Ведь работодатели до сих пор считают 45 лет предпенсионным возрастом.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина. При этом, по её словам, Украина до сих пор не вышла на показатели рождаемости 90-х годов.

"На рынке труда у нас будет кризис, потому что сейчас на первый курс у нас попало меньше всего детей за двадцать лет. Вы понимаете, какая конкуренция будет среди работодателей за молодежь", – добавила Пашкина.

"Тем временем, наши 45+ потихоньку плывут к пенсионному возрасту или к чешским и немецким работодателям, которые им больше рады, чем наши. И может так случиться, что когда через 3-4 года работодатели опомнятся – будет уже поздно", – рассказала она.

Еще одна важная проблема рынка труда Украины, по мнению эксперта, заключается в отрицательной репутации производственных профессий. А также профессий в сфере продаж.

Работа в Украине

"Они не престижны и если у родителей есть выбор – впихнуть бедного ребенка в какой-то вуз, чтобы он получил диплом, или он пойдет по призванию делать что-то своими руками, то они разумеется выберут первое", – резюмировала Пашкина.

Ранее в эфире ObozTV Лидия Ткаченко, научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи, НАН Украины, заявила, что общая демографическая ситуация в Украине на грани катастрофы. Только за январь-июнь 2018 года численность украинского населения уменьшилась на 122 тыс. человек.

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