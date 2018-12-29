Украинцы будут покупать валюту по-новому: названы сроки

Предусмотренные новым законом Украины о валюте меры будут вводиться в действие постепенно. Это делается для того, чтобы не навредить национальной валюте.

Об этом в эфире ObozTV заявил председатель Совета независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек. Он подчеркнул, что документ был разработан на замену своему предшественнику, принятому еще 25 лет назад для постсоветской экономической модели.

"Главное, что основным средством платежей в Украине является национальная валюта. И мы должны все свои усилия, действия и помыслы направить на то, чтобы гривня была как можно более сильной. Гривня крепка не объемом ЗВР, а уровнем конкурентоспособности украинских продуктов, товаров и услуг", – добавил Шпек.

После введения закона в действие, гривня по прежнему останется единственной валютой для расчетов. Однако новые правила предусматривают определенные исключения. К примеру, платить зарплату в долларах официально смогут морякам, дипломатам, консулам и другим сотрудникам представительств иностранных государств. Украинцы же смогут рассчитываться валютой в следующих случаях:

платить иностранцам (инвесторам и поставщикам);

переводить валюту;

рассчитываться за страхование жизни;

покупать государственные ценные бумаги.

Экономист также пояснил, что для реализации нового закона о валюте было разработано семь отдельных постановлений НБУ. Ключевое постановление все-таки предусматривает сохранение различных ограничений. Однако они будут зависеть не от желания НБУ, а от общей экономической ситуации в стране.

Ранее OBOZREVATEL писал о нововведении на рынке коммунальных услуг. В связи с новым Законом "О рынке электрической энергии" вместо облэнерго с 1 января 2019 года энергоуслуги клиентам в Украине будут оказывать две разные компании: оператор системы распределения и компания-поставщик.

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