Промышленность установила антирекорд: названы области Украины с самым стремительным падением

В ноябре промышленность в Украине обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Аналогичное падение происходило только в 2015 году.
Об этом на странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он добавил, что снижение промышленности в стране происходит уже шестой месяц подряд.
"За октябрь-ноябрь промышленность уже обвалилась на 6,24% по сравнению с прошлым годом. В четвертом квартале 2018-го доля промышленности в ВВП составляла 20,03%.
За период январь-ноябрь 2019-го уже происходит снижение индекса промышленности на 1,2% к соответствующему периоду прошлого года", – написал экономист.
В Украине "обвалилась" промышленность
Коллаж
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Больше всего промышленность в январе-ноябре 2019-го выросла в таких областях:
Винницкая 15,9%;
Одесская 6,8%;
Ривненская 6,0%;
Кировоградская 4,7%;
Херсонская 3,6%.
Наибольшие темпы падения промышленности в январе-ноябре 2019-го в областях:
Хмельницкая -15,0%;
Закарпатская -12,9%;
Черниговская -11,1%;
Житомирская -7,6%;
Волынская -5,2%.
В комментариях к посту Компаниец добавил, что причинами рекордного падения являются, в частности, ревальвация гривны, снижение цен на металл, остановки на АЭС, неконкурентные условия кредитования по сравнению с соседними странами.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Напомним, за октябрь промышленность обвалилась на 5% в физических объемах по сравнению с показателем прошлого года.
Комментарии к посту
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, розничная торговля в Украине в ноябре выросла на 12,8%. А с начала года прирост составил +10,4% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года.
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