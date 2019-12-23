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23 декабря • обновлено в 19:05
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Промышленность установила антирекорд: названы области Украины с самым стремительным падением

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В ноябре промышленность в Украине обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Аналогичное падение происходило только в 2015 году.

Об этом на странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он добавил, что снижение промышленности в стране происходит уже шестой месяц подряд.

"За октябрь-ноябрь промышленность уже обвалилась на 6,24% по сравнению с прошлым годом. В четвертом квартале 2018-го доля промышленности в ВВП составляла 20,03%.

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За период январь-ноябрь 2019-го уже происходит снижение индекса промышленности на 1,2% к соответствующему периоду прошлого года", – написал экономист.

В Украине "обвалилась" промышленность

В Украине "обвалилась" промышленность

Коллаж

Промышленность установила антирекорд: названы области Украины с самым стремительным падением

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Больше всего промышленность в январе-ноябре 2019-го выросла в таких областях:

  1. Винницкая 15,9%;

  2. Одесская 6,8%;

  3. Ривненская 6,0%;

  4. Кировоградская 4,7%;

  5. Херсонская 3,6%.

Наибольшие темпы падения промышленности в январе-ноябре 2019-го в областях:

  1. Хмельницкая -15,0%;

  2. Закарпатская -12,9%;

  3. Черниговская -11,1%;

  4. Житомирская -7,6%;

  5. Волынская -5,2%.

В комментариях к посту Компаниец добавил, что причинами рекордного падения являются, в частности, ревальвация гривны, снижение цен на металл, остановки на АЭС, неконкурентные условия кредитования по сравнению с соседними странами.

Промышленность установила антирекорд: названы области Украины с самым стремительным падением

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность установила антирекорд: названы области Украины с самым стремительным падением

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Напомним, за октябрь промышленность обвалилась на 5% в физических объемах по сравнению с показателем прошлого года.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, розничная торговля в Украине в ноябре выросла на 12,8%. А с начала года прирост составил +10,4% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Теги
промышленность Экономика Украины
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Чем больше сократится производство, тем меньше купят у России газа, а чем меньше Россия продаст газа, тем меньше получит денег и наконец развалится от социальных бунтов - 65 летних пенсионеров нечем будет кормить.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
с чего бы это падение? ведь весь мир с нами, правят слуги украинского народа,украину прет от реформ...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Свынарня на гастерские бабки живет,чем больше жоп у пшеков помоют,тем больше покупательная способность вна укРоине.
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