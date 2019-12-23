Промышленность установила антирекорд: названы области Украины с самым стремительным падением

В ноябре промышленность в Украине обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Аналогичное падение происходило только в 2015 году.

Об этом на странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он добавил, что снижение промышленности в стране происходит уже шестой месяц подряд.

"За октябрь-ноябрь промышленность уже обвалилась на 6,24% по сравнению с прошлым годом. В четвертом квартале 2018-го доля промышленности в ВВП составляла 20,03%.

За период январь-ноябрь 2019-го уже происходит снижение индекса промышленности на 1,2% к соответствующему периоду прошлого года", – написал экономист.

В Украине "обвалилась" промышленность Коллаж

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Больше всего промышленность в январе-ноябре 2019-го выросла в таких областях:

Винницкая 15,9%; Одесская 6,8%; Ривненская 6,0%; Кировоградская 4,7%; Херсонская 3,6%.

Наибольшие темпы падения промышленности в январе-ноябре 2019-го в областях:

Хмельницкая -15,0%; Закарпатская -12,9%; Черниговская -11,1%; Житомирская -7,6%; Волынская -5,2%.

В комментариях к посту Компаниец добавил, что причинами рекордного падения являются, в частности, ревальвация гривны, снижение цен на металл, остановки на АЭС, неконкурентные условия кредитования по сравнению с соседними странами.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Напомним, за октябрь промышленность обвалилась на 5% в физических объемах по сравнению с показателем прошлого года.

Комментарии к посту Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, розничная торговля в Украине в ноябре выросла на 12,8%. А с начала года прирост составил +10,4% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram