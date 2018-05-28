В минулу п’ятницю під час години запитань до уряду в українському парламенті, відповідаючи на моє питання: "коли урядовці припинять бути наркоманами і злізуть з наркоголки МВФ?", міністр соцполітики Андрій Рева відповів, що дійсно українська економіка наркозалежна від кредитів МВФ. Але як і звичайному наркоману для лікування потрібно просто зменшувати дозу наркотиків. Тобто кількість кредитів.

Це все самообман! Дуже добре, що міністр Рева визнає, що українська економіка наркозалежна від міжнародних кредитів, але в той же час запропонований ним процес лікування по зменшенню дози неприйнятний. Так наркозалежність не вилікуєш.

Тільки радикальне оздоровлення економіки шляхом відродження власної вітчизняної промисловості і сільського господарства та відмова від співпраці з МВФ, яка воліє бачити нашу країну сировинним придатком світових економік, призведе до повного оздоровлення українського державного організму, зробить Україну сильною і економічно потужною державою, а українців заможними громадянами.

На цьому стояла і стоїть наша залізна_команда Радикальної партії Олег Ляшко!