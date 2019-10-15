Превысит ожидания: появился новый прогноз МВФ по росту экономики Украины

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.
Об этом говорится в обновленном отчете World Economic Outlook, сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
Он привел цифры из старого и нового прогнозов:
Предыдущий прогноз
2018 (предварительный расчет) - 124,603
2019 (прогноз) – 134,887
2020 (прогноз) – 147,17
2021 (прогноз) – 160,587
2022 (прогноз) – 174,93
2023 (прогноз) – 190,331
2024 (прогноз) – 206,733.
Обновленный прогноз по Украине в World Economic Outlook October 2019 (млрд долл):
2018 (факт) – 130,857
2019 (прогноз) – 150,401
2020 (прогноз) – 161,872
2021 (прогноз) – 172,226
2022 (прогноз) – 182,522
2023 (прогноз) – 193,315
2024 (прогноз) – 204,485.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.
Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.
По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.
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