Огромные платежки за газ возмутили украинцев: Гончарук дал обещание

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что февральская платежка за газ будет меньше, чем та, которую украинцы получили в январе.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером показали соцопрос на улицах Киева, в котором украинцы возмущены увеличением платежей за газ, по сравнению с декабрем. По их словам, в новом году пришлось заплатить на 500-600 гривень больше.

Гончарук рассказал, что платежки колеблются из-за цен на газ. Тем не менее, по его словам, за зиму 2019-2020 украинцы заплатят меньше, чем за предыдущую.

Алексей Гончарук Скриншот из эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

"По сравнению с декабрем платежка увеличилась. Это обсуловлено объективными факторами, например, ценой на газ. Но уже в феврале платежка опять уменьшится, что тоже есть следствием ценовых колебаний. Когда мы говорим о том, что зимой удалось уменьшить цены на газ, то это говорит о том, что удалось именно по сравнению с предыдущей. И это не только потому что зима теплая и так далее, но есть и много других объективных факторов, которые на это влияют", - рассказал премьер-министр.

В Tlegram-канале Гончарука опубликовали инфографику, на которой показали как уменьшились платежки, по сравнению с прошлым годом - разница составила от 23 до 59%.

Украинцы стали меньше платить за газ Telegram-канал Алексея Гончарука

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги – тарифы за топливо и его транспортировку будут считаться отдельно.

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