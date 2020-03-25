После обращения президента России Владимира Путина к россиянам по поводу эпидемии коронавируса в РФ курс рубля в среду, 25 марта, рухнул ниже 79 руб./$.
На Московской бирже доллар по состоянию на 17.00 по киевскому времени торгуется по 79,20 руб./$. При этом в среду российская валюта укреплялась и даже дошла до отметки 76,99 руб./$. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.
Путин обвалил рубль
Что "страшного" сказал Путин
Стоимость рубля продолжает падать. Важно понимать, что российская валюта обвалилась не просто так. Путин, попытавшись успокоить россиян и рассказать, что будет делать правительство для спасения экономики РФ в условиях падения цен на нефть и кризиса от коронавируса, вызвал панику на финансовом рынке. Что же он предложил?
Курс доллара в РФ резко взлетел
Московская биржа
Путин предложил ввести (а по сути объявил о вводе) двух налогов:
выводимые за рубеж дивиденды и проценты должны облагаться налогом в размере 15%;
предложил обложить налогом в 13% доходы по вкладам и доходам по ценным бумагам россиян, общий размер которых превышает 1 млн рублей (около 320 тыс. гривен).
Путин попытался всех успокоить, мол, налог на вклады коснется лишь 1% граждан. Но этого хватило, чтобы люди поняли: им дали сигнал срочно забирать деньги из российских банков.
Второй сигнал о налогах на выводимые из РФ за рубеж дивиденды услышали инвесторы. И это на фоне того, что и так за предыдущую неделю из России они вывели $1,4 млрд – это исторический рекорд оттока средств из РФ за границу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.
Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.
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