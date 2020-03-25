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27 марта • обновлено в 17:37
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Обращение Путина из-за коронавируса обвалило курс рубля

241.8т
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После обращения президента России Владимира Путина к россиянам по поводу эпидемии коронавируса в РФ курс рубля в среду, 25 марта, рухнул ниже 79 руб./$.

На Московской бирже доллар по состоянию на 17.00 по киевскому времени торгуется по 79,20 руб./$. При этом в среду российская валюта укреплялась и даже дошла до отметки 76,99 руб./$. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.

Путин обвалил рубль

Путин обвалил рубль

Что "страшного" сказал Путин

Стоимость рубля продолжает падать. Важно понимать, что российская валюта обвалилась не просто так. Путин, попытавшись успокоить россиян и рассказать, что будет делать правительство для спасения экономики РФ в условиях падения цен на нефть и кризиса от коронавируса, вызвал панику на финансовом рынке. Что же он предложил?

Курс доллара в РФ резко взлетел

Курс доллара в РФ резко взлетел

Московская биржа

Путин предложил ввести (а по сути объявил о вводе) двух налогов:

  • выводимые за рубеж дивиденды и проценты должны облагаться налогом в размере 15%;

  • предложил обложить налогом в 13% доходы по вкладам и доходам по ценным бумагам россиян, общий размер которых превышает 1 млн рублей (около 320 тыс. гривен).

Путин попытался всех успокоить, мол, налог на вклады коснется лишь 1% граждан. Но этого хватило, чтобы люди поняли: им дали сигнал срочно забирать деньги из российских банков.

На бирже паника: обращение Путина обвалило рубль

Twitter

Второй сигнал о налогах на выводимые из РФ за рубеж дивиденды услышали инвесторы. И это на фоне того, что и так за предыдущую неделю из России они вывели $1,4 млрд – это исторический рекорд оттока средств из РФ за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Курс валют
Место
Россия
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . сегодня - ближе к 78 . . . а 19 марта - было выше 81
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2
2
Ирис Ирис
Ирис Ирис
Везёт украинцам, у них всё хорошо. Экономика растёт, медицина лучшая в Европе, валюта стабильная. И другим странам помогаете. Завидуем мы вам, украинцы. Россияне рвутся на заработки к вам.
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2 из 4 ответов | показать все
Червоний Данило
Червоний Данило
Ирис Ирис, О...велико уважаемая Ирина Прокофьевна! Мои почтения. Как там у вас после прошлого раза?? :) ноги не болят в коленях? ваши колготки в сеточку произвели фурор!
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2
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Юг Руси
Юг Руси
Ирис Ирис, "Зараженных намного больше, тесты не работают: врач скорой в Киеве рассказал об ужасах борьбы с коронавирусом"
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4
1
Моцпан Анатолий
Моцпан Анатолий
В липні 1980р. мені стало зрозуміло, що СРСР приречений на розпад. Політика корумпованої номенклатури КПРС – безвідповідальною перед народом та безконтрольною з боку суспільства – привела у 1991р. до закономірного розпаду тоталітарний СРСР. Проголошення незалежності України сприйняв позитивно. Україна назавжди мала позбутися небезпечних обіймів бюрократії Росії, Кремля. Правління Єльцина в Росії в цілому вважав негативним. Не довіряв і його наступнику Путіну. Путін, який анексував Крим, частину Донбасу для мене ворог. Маючі деяке уявлення про ситуацію в Росії, заклики та сутність опозиції і т.п., змушений визнати, що Путіну нині альтернативи нема
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