После обращения президента России Владимира Путина к россиянам по поводу эпидемии коронавируса в РФ курс рубля в среду, 25 марта, рухнул ниже 79 руб./$.

На Московской бирже доллар по состоянию на 17.00 по киевскому времени торгуется по 79,20 руб./$. При этом в среду российская валюта укреплялась и даже дошла до отметки 76,99 руб./$. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.

Путин обвалил рубль

Что "страшного" сказал Путин

Стоимость рубля продолжает падать. Важно понимать, что российская валюта обвалилась не просто так. Путин, попытавшись успокоить россиян и рассказать, что будет делать правительство для спасения экономики РФ в условиях падения цен на нефть и кризиса от коронавируса, вызвал панику на финансовом рынке. Что же он предложил?

Курс доллара в РФ резко взлетел Московская биржа

Путин предложил ввести (а по сути объявил о вводе) двух налогов:

выводимые за рубеж дивиденды и проценты должны облагаться налогом в размере 15%;

предложил обложить налогом в 13% доходы по вкладам и доходам по ценным бумагам россиян, общий размер которых превышает 1 млн рублей (около 320 тыс. гривен).

Путин попытался всех успокоить, мол, налог на вклады коснется лишь 1% граждан. Но этого хватило, чтобы люди поняли: им дали сигнал срочно забирать деньги из российских банков.

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Второй сигнал о налогах на выводимые из РФ за рубеж дивиденды услышали инвесторы. И это на фоне того, что и так за предыдущую неделю из России они вывели $1,4 млрд – это исторический рекорд оттока средств из РФ за границу.

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