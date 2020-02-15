"Няни не нужны": посол Германии рассказала, как привлечь инвестиции в Украину

Немецкие инвесторы хотят выйти на украинский рынок, но они сомневаются в возможности защитить свои инвестиции в Украине.

Об этом рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Громадському", комментируя возможность привлечения в Украину иностранного капитала.

"Сегодня говорят о няне, ранее Кличко говорил о бодигарде. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды (охранники - ред.). Им нужны независимые суды. Здесь уже две тысячи немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит, и сюда нужно приезжать", - сказала немецкий дипломат.

"Ваш президент часто говорит, что надо прийти сейчас, когда есть ниши для инвестиций - и это правильно", - отметила она.

Однако, по словам Фельдгузен, немецкие инвесторы не торопятся, несмотря на заинтересованность.

"Все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это во-первых. Второе - это общие макроэкономические индикаторы", - пояснила она.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе пообещал предоставлять "инвестиционных нянь" зарубежным бизнесменам, готовым вкладывать в Украину суммы от 100 млн долларов.

Заявление президента вызвало неоднозначную реакцию. Ряд экспертов упрекнули Зеленского, что он показал Украину "серой зоной", где бизнес не может чувствовать себя в безопасности.

В свою очередь, глава Минэкономики Тимофей Милованов пообещал, что правительство Украины будет оказывать поддержку всем видам бизнеса, а не только крупным инвесторам с портфелем от 100 млн долларов.

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