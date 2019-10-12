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12 октября • обновлено в 15:06
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Названы шокирующие масштабы: сколько денег украинцы спрятали от налогов

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В Украине 45% зарплат бизнес выплачивает в конвертах, при этом в тени находится 47,2% экономики.

Об этом со ссылкой на результаты исследования, проведенного в рамках международного проекта Shadow (тень) сообщает издание UBR. Из трех составляющих теневой экономики страны наиболее значительной является сокрытие реальных доходов бизнеса. В общей структуре эта статья составляет 56,7%.

21,9% приходится на неофициальное трудоустройство наемных работников. Оставшиеся 21,4% - на оплату труда в конвертах.

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Однако если смотреть на каждый индикатор отдельно, ситуация выглядит еще более устрашающей. Так, в минувшем году 40% доходов украинского бизнеса оказывались вне поля зрения фискальных органов. А каждый третий сотрудник среднестатистической украинской компании не был трудоустроен официально.

Некоторые новости напишем только для рассылки. Вы не встретите их на сайте UBR.ua, и сможете получить только письмом, если подпишетесь на нас. 45% зарплат украинцев при этом выплачивались "черным налом". Совокупно же, по оценкам исследователей 47,2% украинской экономики (относительно ВВП) находились в тени.

Напомним, ВВП Украины за 2018 год превысил показатель 130 млрд долларов и составил 130,66 млрд долларов США.

Как писал OBOZREVATEL, МВФ предоставил прогнозы по росту ВВП в Украине на уровне Германии, Франции или Японии. Однако экономист Евгений Невмержицкий отметил, что экономика страны очень зависит от субъективного фактора.

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Тема
Детенизация экономики
Место
Украина
Теги
ВВП экономика Экономика Украины
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70rus xxx
70rus xxx
Это какой то позор.При Януковичи такого не было.А что рост "растет",это откуда плясать.Можно одну машинку собрать за год,На следующий год отрапортовать-увеличили в двое.
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