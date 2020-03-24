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24 марта • обновлено в 19:03
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На борьбу с коронавирусом в Украине ЕИБ даст 40 млн евро

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Европейский инвестиционный банк рассматривает предоставление Украине кредита в размере 40 миллионов евро для борьбы с коронавирусом.

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На прошлой неделе министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев провел совещание по этому вопросу с ЕИБ. Переговоры проходили в режиме онлайн, сообщается на сайте министерства.

Украина получит 40 миллионов на борьбу с коронавирусом: на что конкретно пойдут деньги

Отмечается, что средства будут предоставлены в рамках действующего проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" от 2014 года.

В понедельник, 23 марта, ведомство получило от банка план действий для получения кредита. Сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества.

Чернышев уточнил, что указанные средства будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования.

"Минрегион уже работает с Минздравом по поводу перечня оборудования, которое должны закупить за эти средства", – сказал министр.

В свою очередь представители ЕИБ подчеркнули, что для Украины сейчас очень важна возможность использования достаточного количества современного медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина хочет получить от МВФ порядка 10 миллиардов долларов, что будет включать 5,5 миллиарда в рамках трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для борьбы с коронавирусом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Алексей Чернышев
Место
Украина
Тег
Европейский инвестиционный банк
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Pape Lena
Pape Lena
И опять разворуют и полетят на ворованое в Куршавель!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Pape Lena, ну там теперь тоже не весело))) можно и бацилку подхватить)))
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