Украина получит 40 миллионов на борьбу с коронавирусом: на что конкретно пойдут деньги

Европейский инвестиционный банк рассматривает предоставление Украине кредита в размере 40 миллионов евро для борьбы с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На прошлой неделе министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев провел совещание по этому вопросу с ЕИБ. Переговоры проходили в режиме онлайн, сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что средства будут предоставлены в рамках действующего проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" от 2014 года.

В понедельник, 23 марта, ведомство получило от банка план действий для получения кредита. Сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества.

Чернышев уточнил, что указанные средства будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования.

"Минрегион уже работает с Минздравом по поводу перечня оборудования, которое должны закупить за эти средства", – сказал министр.

В свою очередь представители ЕИБ подчеркнули, что для Украины сейчас очень важна возможность использования достаточного количества современного медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина хочет получить от МВФ порядка 10 миллиардов долларов, что будет включать 5,5 миллиарда в рамках трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для борьбы с коронавирусом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся