МВФ выдвинул Украине новые условия: что будет с тарифами, банками и пенсиями

В Украине осенью тарифы на газ могут резко вырасти, полномочия набсовета из иностранцев в "Нафтогазе" расширят, а к следующему году должны подготовить новую пенсионную реформу. Кроме того, Кабмин обязан сохранить основные положения медицинской реформы.

Об этом говорится в новом меморандуме с МВФ, на который уже согласилась Украины и который могут официально подписать 9 июня.

Подробнее о том, как из-за нового соглашения о кредиты изменится жизнь украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главные условия: все, что нужно знать

Тарифы на газ вырастут осенью

Одно из самых "чувствительных" условий – Кабмин должен отказаться от ПСО (специальные обязательства, в рамках которых устанавливают граничный тариф на газ). То есть украинцы будут покупать голубое топливо по тем же ценам, что и бизнес.

Летом, как рассказали OBOZREVATEL в "Нафтогазе", это приведет к снижению цен. Сейчас на биржах рекордно низкие цены, и вполне возможно, что кубометр будет стоить меньше 3 грн. Но уже осенью, с началом отопительного сезона, спрос на газ вырастет в Европе, закончится карантин, подорожает доллар, и тариф резко вырастет.

Газ korrespondent.net

Сколько будет в результате стоить газ – сказать сложно, однако если правительство выполнит условие МВФ, то без подорожания не обойтись.

К сентябрю также должны упростить процедуру смены поставщика газа

Это также делается для того, чтобы нарушить монополию на поставку голубого топлива населению. Со временем такие новшества должны способствовать формированию конкуренции.

Как рассказал собеседник OBOZREVATEL в Кабмине, также власти возьмут на себя обязательство создать условия для того, чтобы эффективнее взыскивать коммунальные долги. Как это будет работать, пока неизвестно. Один из вариантов – увеличение пени за просрочку.

Условия для банковской системы ужесточат

В закон о банках должны внести поправки, которые касаются требований к капиталу. Это уже к лету сделают для того, чтобы ужесточить процедуру ликвидации задолженности связанных лиц. Соответствующие нововведения обязаны внести и в закон о Фонде гарантирования вкладов. Для государственных банков должны разработать программу погашения проблемных кредитов (те, что не возвращают). Такие нововведения должны утвердить уже в июне 2020-го.

"Нафтогазу" вернут автономию

Еще одно важное новшество – наблюдательный совет НАКа должен получить свои старые полномочия, они смогут назначать главу набсовета без каких-либо условий со стороны Кабмина. Логика МВФ: Кабмин не должен влиять на госпредприятие, иначе это создает коррупционные риски.

Медицина, пенсии, антимонопольный комитет и налоговая

В меморандуме Украина также берет на себя обязательство завершить реформу и налоговой и таможенной служб (они появились путем разделения ГФС, теперь должны полностью сформировать территориальную структуру). Кроме того, до конца года необходимо создать инструменты для запуска второго уровня накопительной реформы (детальнее читайте здесь), а в медицинской реформе необходимо сохранить принцип "деньги идут за пациентом" (то есть финансировать медицинские услуги, а не места в больницах).

"Это те вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам нужно и это движение к лучшей жизни", – сказал глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства 3 июня.

Долги растут, но ситуация под контролем

Если совокупный долг Украины разделить на всех жителей страны (по данным Госстата 41,9 млн человек), то каждый, включая младенцев и стариков, должен отдать по 50 тыс. грн. Так, по данным на апрель страна должна около 2,1 тлрн грн.

И это при том, что вся доходная часть бюджета на этот год – всего около 1 млрд грн. То есть, чтобы погасить займы, нужно несколько лет подряд отдавать все, что зарабатываем.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко рассказывает OBOZREVATEL: новые долги помогут нам обслуживать то, что одолжили раньше. При этом аналитик настроен достаточно оптимистично. Мол, проблем с госдолгом не будет.

"В Маастрихтском соглашении говорится, что госдолг считается проблемным, если он превышает 60% ВВП. У нас сейчас более 40% ВВП. В некоторых странах ЕС, в Португалии, например, эта отметка уже перевалила за 130%. В оценках экспертов МВФ можно услышать, что если госдолг превышает 50%, то могут возникнуть проблемы с обслуживанием. У нас таких проблем нет", – говорит Мазуренко.

Коллега Мазуренко Егор Комов добавляет: чтобы избавиться от кредитной зависимости, есть только один вариант – добиться значительно темпа роста экономики. И в условиях мирового кризиса это практически невозможно.

"Экономика должна расти быстрыми темпами. Минимум 5% в год. Но сейчас об этом говорить слишком рано. Рецепты всегда одни и те же: реформа судебной системы, борьба с коррупцией, детенизация, дешевые кредиты, приватизация", – говорит Мазуренко.

В 2020-м из-за нового мирового кризиса ВВП Украины по разным оценкам потеряет около 7%. Кредит МВФ – дешевые деньги (ставка около 2,6% годовых), который дадут возможность без особой турбуленции пройти сложные времена. Однако до тех пор, пока экономика будет оставаться слабой и нестабильной, рассчитывать на выход из долговой петли не приходится.

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