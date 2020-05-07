МВФ отказался от долгосрочной программы с Украиной

Международный валютный фонд и Украина обсуждают новую 18-месячную программу финансирования stand-by, которая поможет справиться с последствиями пандемии COVID-19 в экономике и здравоохранении.

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Программа расширенного финансирования, о которой договорились в декабре 2019 года, откладывается, так как украинские власти еще не выполнили условия для получения средств. Об этом на брифинге заявил спикер МВФ Джерри Райс, передает "Униан".

"В декабре прошлого года Украина и МВФ договорились об условиях трехлетней программы расширенного финансирования. Украина до сих пор работала над выполнением этих условий, когда случилась пандемия. Поэтому мы начали обсуждение нового соглашения о финансировании, которое поможет Украине эффективно справиться с последствиями пандемии в экономике и здравоохранении", – рассказал он.

Международный валютный фонд 24tv.ua

Райс отметил, что на данный момент в Украине проводят виртуальную миссию с обсуждением параметров новой 18-месячной программы, которая будет скорее резервным соглашением. О какой сумме идет речь, спикер не уточнил.

"Учитывая беспрецедентную неясность экономических и финансовых прогнозов, переговоры переключились на эту новую 18-месячную программу. Но когда начнется восстановление экономики, фокус переговоров снова вернется к более длительной программе расширенного финансирования, которая требует проведения в Украине структурных реформ и которая будет способствовать ее экономическому росту", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Международный валютный фонд назначил нового главу миссии в Украине.

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