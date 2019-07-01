Минималка в 5 тысяч и новый курс доллара: в Минфине рассказали, как разбогатеют украинцы

В Украине курс доллара достигнет отметки в 30 грн только через несколько лет. Также до 2021-го придется ждать, пока минимальная зарплата достигнет показателя в 5 тыс. грн.

OBOZREVATEL изучил макроэкономический прогноз Минфина и разобрался, что, по их мнению, ждет украинцев в ближайшие несколько лет.

Зарплаты

Украинцы должны зарабатывать не меньше 4173 грн. Это минимальная зарплата, на которую имеют право все работающие. Правда, при этом фактический прожиточный минимум на взрослого составляет 4273 грн, подсчитали в Министерстве соцполитики. То есть, чтобы приобрести самый минимальный набор товаров и услуг, в который не входят мобильная связь, интернет и т. п, нужно на 58 грн больше. А это означает, что все работающие с минималкой находятся за чертою бедности.

Зарплаты в Украине pixabay

Согласно подсчетам Министерства финансов, в следующем году минимальную зарплату повысят до 4723 грн. При этом цены за этот же период вырастут более чем на 6%. Минималка достигнет показателя в 5 тыс. грн только в 2021 году, если верить оценкам ведомства. А в 2022-м украинцы будут зарабатывать от 5290 грн. Если указанные оценки окажутся верными, вероятнее всего, Украина останется страной Европы с одними из самых низких зарплат.

Так, именно повышение минималки позволяет увеличить поступления в бюджет, пополнить Пенсионный фонд и со временем подталкивает к росту и средние зарплаты.

Новости В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку

Согласно закону, к минимальной зарплате привязаны и пенсии для украинцев, которые имеют полный стаж и возраст от 65 лет. Правда, на днях Кабмин принял норму, которая и так гарантирует для такой категории пенсию в размере не меньше двух тысяч гривен. Если расчетная выплата меньше, ее автоматически подтягивают до 2 тыс. грн.

Как будет расти минималка в Украине

2019-й – 4173 грн;

2020-й – 4723 грн;

2021-й – 5003 грн;

2022-й – 5290 грн.

В 2021-м, учитывая рост минималки, украинцы с полным стажем будут получать как минимум 2001,2 грн, а в 2022-м – 2116 грн. Такой рост доходов позволит удерживать уровень благосостояния. Однако проблема в том, что уровень этот – за чертою бедности.

К примеру, в Счетной палате заявляют, что сейчас каждый четвертый украинец – бедствует. "Сейчас каждый четвертый украинец не может позволить себе питаться даже по минимальным стандартам, пользоваться бытовыми товарами и услугами и жить в надлежащих условиях", – рассказал OBOZREVATEL глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Сколько будут зарабатывать украинцы pixabay

При этом в ведомстве рекомендуют осовременить методологию подсчета прожиточного минимума и закладывать в бюджет фактический показатель. И если бы это произошло, на данный момент украинцы бы на заслуженном отдыхе получали бы как минимум 3,1 тыс. грн. Правда, денег на это в Пенсионном фонде нет. В первую очередь необходимо повысить зарплаты, тогда увеличатся размеры взносов и появится шанс на пересмотр выплат.

Как будут расти цены:

2019-й – 7,4%;

2020-й – 6%;

2021-й – 5,7%;

2022-й – 5,3%

Что будет с курсом доллара

В Украине средний курс доллара в 2019-м составит 27,4 грн/$. Стоимость американской валюты достигнет уровня 30 грн только через три года. С декабря 2018-го гривня по отношению к доллару выросла на 5,1%. В будущем же в Минфине ожидают плавную девальвацию.

Что будет с курсом доллара:

2019-й – 27,4 грн/$;

2020-й – 28,2 грн/$;

2021-й – 29,4 грн/$;

2022-й – 30 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минэкономразвития опубликовали более пессимистичный прогноз по курсу. По оценкам аналитиков, в 2019-м средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

Курс доллара в Украине

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

К слову, курс доллара 25 июня 2019-го достиг минимальной за месяц отметки в 26,04 грн/$. В ближайшее время аналитики прогнозируют умеренное укрепление гривни. В результате уже к концу июня доллар может продаваться по 26-26,1 грн/$. Причин для такой ситуации несколько, но главная – сезонные факторы. Аграрии зарабатывают высокие экспортные выручки, потом продают их на внутреннем рынке. В результате повышается предложение валюты. А чем больше долларов продают, тем дешевле он стоит.

Альтернативный прогноз

Украинцев до 2024 года ждут умеренное подорожание доллара, сокращения числа безработных и плавный рост ВВП. Однако население может сократиться на 800 тыс. человек, а инфляция – до 5% в год, говорится в оценках МВФ.

Есть и позитивный прогноз – цены в Украине будут расти не так быстро. Последние несколько лет происходит двузначный рост цен (более чем на 10% в год). А это приводит к быстрому обесцениванию сбережений в национальной валюте, к дорогим кредитам.

А вот рост мировой экономики опередит украинские темпы. Наш ВВП, по оценкам МВФ, в 2019-м вырастет на 2,7% (мировая экономика в этом же году – на 3,3%). Это означает, что отставание Украины только увеличится. До показателя в 3,3% удастся дойти только к 2023-му. Такое движение можно назвать стабилизацией ситуации, но для того, чтобы компенсировать падение и сократить отставание от ближайших западных стран, темпы роста должны составлять более 5% в год.

Количество безработных в Украине, по оценкам МВФ, также будет ежегодно снижаться. Так, в 2019-м это число составит 8,5%, а до 2024-го сократится до 6,2%. Правда, при этом, согласно данным Государственной службы статистики, число официально безработных (а в него входят также работающие в теневом секторе) значительно выше. Только 57,7% экономически активного населения официально работают (это 16,5 млн человек).

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