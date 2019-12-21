"Откуда дыра в 50 млрд грн?" Министра подловили после корпоратива "Слуги народа"

Журналист подловил министра экономического развития Тимофея Милованова после празднования новогоднего корпоратива партии "Слуга народа".

Видео его общения с чиновником он опубликовал на YouTube-канале Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Корпоратив "Слуги народа" Facebook/Андрей Павловский

В частности, автор ролика задал Милованову неудобный вопрос о том, откуда в бюджете Украины взялась дыра в 50 млрд гривен. Однако тот ушел от прямого ответа.

"Я не знаю, это к Минфину. Лучше у них спросить", – сказал Милованов. Кроме того, он не смог внятно оценить качество своей работы и лишь отметил, что что-то из задач удается, а что-то нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр финансов Оксана Маркарова отметила, что к невыполнению государственного бюджета привели пять факторов. Среди них – недовыполнение доходов таможни, укрепление гривни и цена на газ.

Напомним, в сеть также попало видео с якобы пьяным членом "Слуги народа" Сергеем Литвиненко после новогоднего корпоратива его партии.

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