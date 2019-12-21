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21 декабря • обновлено в 15:20
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/ Mакроэкономика

"Откуда дыра в 50 млрд грн?" Министра подловили после корпоратива "Слуги народа"

4.3т
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Журналист подловил министра экономического развития Тимофея Милованова после празднования новогоднего корпоратива партии "Слуга народа".

Видео его общения с чиновником он опубликовал на YouTube-канале Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Корпоратив "Слуги народа"

Корпоратив "Слуги народа"

Facebook/Андрей Павловский

В частности, автор ролика задал Милованову неудобный вопрос о том, откуда в бюджете Украины взялась дыра в 50 млрд гривен. Однако тот ушел от прямого ответа.

"Я не знаю, это к Минфину. Лучше у них спросить", – сказал Милованов. Кроме того, он не смог внятно оценить качество своей работы и лишь отметил, что что-то из задач удается, а что-то нет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр финансов Оксана Маркарова отметила, что к невыполнению государственного бюджета привели пять факторов. Среди них – недовыполнение доходов таможни, укрепление гривни и цена на газ.

Напомним, в сеть также попало видео с якобы пьяным членом "Слуги народа" Сергеем Литвиненко после новогоднего корпоратива его партии.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Госбюджет-2019
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
Министерство экономического развития и торговли Украины Партия Слуга народа
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Комментарии
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пупкина племянник
пупкина племянник
ЗЕкоманда не знает,что происходит в команде.всё логично, на взгляд ЗЕкоманды. Поздравляю тех кто отдал голос за ЗЕкоманду - вы уебаны
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У Украины в жoпе дыра в 50 млрд. хрювень. Зато гвынтокрылы списанные на подходе!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кристина Стефанова, ...на которые надо тратиться по дооборудованию и приспособлению.
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