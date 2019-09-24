Меньше, чем обещал Гончарук: Всемирный банк дал прогноз по росту ВВП Украины

По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

Такие данные содержатся в обновленном прогнозе, опубликованном на сайте организации. Что касается ожиданий от итогов 2019 года, то они неизменны – Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Украины вырастет на 2,7%. Эксперты ВБ упоминают Украину среди стран, где есть особо большой риск сворачивания структурных реформ.

Этот прогноз – меньше, чем темпы развития, достичь которых собирается правительство Алексея Гончарука (до 7% за год).

К слову, экономика России, по предположениям организации, будет развиваться в два раза медленнее: там ВВП в следующие два года будет расти на 1,8%.

Прогноз по росту ВВП Украины Всемирный банк

Рост ВВП Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

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