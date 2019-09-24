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24 сентября • обновлено в 14:14
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Меньше, чем обещал Гончарук: Всемирный банк дал прогноз по росту ВВП Украины

1.2т Читать материал на украинском

По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

Такие данные содержатся в обновленном прогнозе, опубликованном на сайте организации. Что касается ожиданий от итогов 2019 года, то они неизменны – Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Украины вырастет на 2,7%. Эксперты ВБ упоминают Украину среди стран, где есть особо большой риск сворачивания структурных реформ.

Этот прогноз – меньше, чем темпы развития, достичь которых собирается правительство Алексея Гончарука (до 7% за год).

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К слову, экономика России, по предположениям организации, будет развиваться в два раза медленнее: там ВВП в следующие два года будет расти на 1,8%.

Прогноз по росту ВВП Украины

Прогноз по росту ВВП Украины

Всемирный банк

Рост ВВП Украины

Рост ВВП Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

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Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Теги
ВВП Всемирный банк
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70rus xxx
70rus xxx
Небольшая ошибка в заголовке.Не обгонять в 2 раза Россию,а догонять.Хотя,то мелочь.Главное,себя догнать,хотя б до 2012г.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Кредиторы которые реструктурировали в 2015 году долги Украины с нетерпением ждут роста ее ВВП выше 3%. При росте ВВП свыше трех процентов выплаты Украины с превышения этого роста будут существенно выше дополнительно поступающих в государственный бюджет средств. Через госбюджет перераспределяется около 25 процентов ВВП, а за "лишний" рост заплатить придется 40 процентов.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну украинскому ввп сам бог велел развиваться быстрее чем российскому ибо российский ввп в 14 РАЗ больше)) давайте братья догоняйте! а мы по дружбе будем вам помогать
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