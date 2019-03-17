''Меньше безработных'': на рынке труда в Украине увидели большие перемены

В Украине улучшилась ситуация на рынке труда, безработных стало меньше. Люди все чаще задумываются о улучшении условий работы, и работодатели не могут удержать их старыми зарплатами.

Как обстоит ситуация с работой в Украине, рассказала в эфире ObozTV эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

"У нас в декабре-январе меньшее количество вакансий и резюме из-за того, что праздники. В феврале-марте количество вакансий немного повышается, затем уменьшается в апреле-мае", – рассказала она.

Как сообщила эксперт, увеличилось число людей, которые работают, но открыты к новым предложениям: "Откровенно безработных стало меньше, и у нас появилась одна проблема: люди ищут не новую работу с нуля, а обновление работы, апгрейд".

"Работодатель считает – "вот у меня работают за 100 грн, и я себе за 100 грн новых найду". А оказывается, что нет – хорошо, если на 120 или 150 грн. Тогда получается, что если работодатель за 100 грн вывесил эту вакансию, она уже никому не интересна", – отметила Пашкина.

По ее словам, работодатели жалуются, "что и условия неплохие и зарплата более-менее подходящая, а людей нет". В то же время, соискателей не устраивает соотношение обязанностей и зарплаты.

"Возникает ситуация, что рынок труда поднялся, есть активность, но стороны не очень хорошо понимают потребность другой стороны. Из-за этого возникает ситуация, когда работодатели говорят, что им нужны только деньги, а соискатели говорят, что интересной работы нет", – заключила эксперт.

hyser.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

средняя зарплата в Украине по итогам января сократилась с 10,5 до 9,2 тыс. грн;

в среднем украинцы будут зарабатывать больше 10 тыс. грн в мае 2019-го;

главный драйвер роста заработных плат – конкуренция.

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