Марченко рассказал, будет ли сотрудничество с МВФ и опроверг слова Гетманцева

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в 2021 году является обязательным, при этом он опроверг слова главы комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева о том, что Украина получит транш в декабре 2020 года.

Такие заявления представитель Кабмина сделал в интервью "Радио Свобода". "Я не знаю, откуда глава комитета имеет такую ​​информацию. Я такой информацией как министр финансов и человек, который в правительстве отвечает за переговоры с МВФ, не владею", – сказал Марченко.

В то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре. Об этом говорил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Данил Гетманцев.

По его словам, правительство считает, что одним из источников покрытия дефицита бюджета будет кредит МВФ.

"Это сотрудничество с МВФ, с нашими международными партнерами. Это обязательное условие для следующего года. То есть мы не рассматриваем другие варианты. Самостоятельно мы пока не готовы финансировать дефицит бюджета. Поэтому это будет приток валюты, который позволит нам профинансировать дефицит", – заявил Марченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине для выполнения всех своих финансовых обязательств в 2020 году нужны 644 млрд грн, 300 млрд смогут привлечь из бюджета, а еще 346 млрд грн придется найти.

При этом в НБУ уверены, что ни дефолт, ни проблемы с обслуживанием госдолга Украине не грозит. Один из возможных источников погашения задолженности – новые долги. К примеру, только кредит от МВФ может составить более $5,5 млрд, при этом его получение откроет возможность взять дешевые кредиты в других финансовых учреждениях.