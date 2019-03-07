Курс евро пробил "дно" и идет на рекорд: что будет с гривней 

В Украине курс евро только за прошлый месяц потерял 3,5% в цене, опустившись до 30,6 грн/€. В марте, прогнозируют аналитики, валюта может опуститься ниже психологической отметки, пробив очередное "дно". Наряду с этим эксперты ожидают укрепление гривни и по отношению к доллару.

OBOZREVATEL разобрался, почему в Украине подешевел евро и чего ждать от курса гривни в марте.

Главное:

курс евро будет снижаться в марте 2019-го;

главная причина снижения европейской валюты: ревальвация гривни по отношению к доллару и падение евро по отношению к той же валюте;

евро влияет на украинцев меньше, чем доллар.

Что будет с курсом евро

В октябре прошлого года курс евро достиг отметки в 33,12 грн. Всего за полгода европейская валюта потеряла почти десятую часть в своей цене. Последние несколько недель, как видно на инфографике, стоимость европейской валюты значительно снизилась.

Так, только за февраль 2019 года курс снизился с 31,7 до 30,6 грн (то есть на 3,5%). В марте, уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, курс снизится до 29,5 грн/€. Таким образом, валюта опустится ниже психологической отметки и достигнет рекордной за более чем год стоимости. "Мы ожидаем дальнейшего снижения евро, к концу марта он может опуститься до 29,5 грн", – прогнозирует аналитик.

"К концу марта он (курс евро. – Ред.) может опуститься до 29,5 грн", – прогнозирует эксперт.

Финансовый аналитик Егор Комов также уверен, что курс евро имеет все шансы опуститься ниже 30 грн/€. И главная причина – не ситуация на внутреннем рынке, а соотношение курса доллара и евро. По оценкам эксперта, в марте нацвалюта по отношению к европейской достигнет отметки в 29-7-29,9 грн/€.

"Думаю, что курс евро будет снижаться, причем, действительно, имеем все шансы получить минимальный за 12-15 месяцев курс. Если у вас есть необходимость купить евро, например, для поездки в страны ЕС, в марте будет удачный для этого период", – уверен Комов.

Почему снижается курс евро:

доллар в Украине дешевеет (предложение превышает спрос);

курс евро по отношению к доллару на мировых рынках снижается.

Совпадение двух этих тенденций, добавляет аналитик, способствует снижению его стоимости в Украине. Европейская валюта на мировых рынках дешевеет по целому ряду причин: в результате монетарной политики Федеральной резервной системы США, стоимость доллара увеличилась по отношению к основным валютам мира, экономика в ЕС растет медленнее, чем экономика Соединенных Штатов.

Доллар

В марте на ситуацию также может повлиять выход Великобритании из ЕС. Экономист Евгений Олейников уверен: серьезных проблем для валюты не будет, так как Англия сохранила свой фунт стерлинга. Однако турбулентности избежать будет сложно. "Это означает, что в случае выхода Великобритании из ЕС, на любых условиях, не возникнет ситуации, когда большой объем евро должен вернуться в экономику Евросоюза", – уточнил Олейников.

К слову, помимо европейской валюты, также в Украине в ближайшее время будет снижаться и курс доллара. На данный момент справочный курс американской валюты составляет 26,76 грн/$. При этом в марте доллар, уверен Владимир Мазуренко, может опуститься до 26,6 грн/$.

На что в Украине влияет курс евро

На внутреннем рынке формируется курс гривни по отношению к доллару, поясняет Егор Комов. Для примера, если курс американской валюты в Украине составляет 27 грн/$, а соотношение доллара к евро 1/1,15, то европейская валюта подорожает до 31,05 грн/€ (27 умножить на 1,15). В результате, чем дороже доллар в Украине, тем больше придется заплатить за евро.

От курса евро зависит часть акцизов (бензин, сигареты). Кроме того, в евро Украина получает экономическую помощь от ЕС, часть валютной выручки. Однако куда большее влияние на ситуацию в экономике и цены на внутреннем рынке оказывает доллар.

"Евро в Украине не имеет такого влияния, как доллар. Большинство импортной продукции – доллары, государственный долг и львиная часть экспорта – доллары. За курсом евро стоит следить, но покамест мы не так зависим от евро. Может быть, если роль доллара в качестве главной резервной валюты будет снижаться, то, думаю, и роль евро может увеличиваться. Но это перспектива", – поясняет Комов.

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