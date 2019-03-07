|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Mакроэкономика

Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

Курс евро пробил "дно" и идет на рекорд: что будет с гривней 

255.1тЧитать материал на украинском

В Украине курс евро только за прошлый месяц потерял 3,5% в цене, опустившись до 30,6 грн/€. В марте, прогнозируют аналитики, валюта может опуститься ниже психологической отметки, пробив очередное "дно". Наряду с этим эксперты ожидают укрепление гривни и по отношению к доллару.

OBOZREVATEL разобрался, почему в Украине подешевел евро и чего ждать от курса гривни в марте.

Главное:

  • курс евро будет снижаться в марте 2019-го;

  • главная причина снижения европейской валюты: ревальвация гривни по отношению к доллару и падение евро по отношению к той же валюте;

  • евро влияет на украинцев меньше, чем доллар.

Что будет с курсом евро

В октябре прошлого года курс евро достиг отметки в 33,12 грн. Всего за полгода европейская валюта потеряла почти десятую часть в своей цене. Последние несколько недель, как видно на инфографике, стоимость европейской валюты значительно снизилась.

Курс евро пробил "дно" и идет на рекорд: что будет с гривней 

Так, только за февраль 2019 года курс снизился с 31,7 до 30,6 грн (то есть на 3,5%). В марте, уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, курс снизится до 29,5 грн/€. Таким образом, валюта опустится ниже психологической отметки и достигнет рекордной за более чем год стоимости. "Мы ожидаем дальнейшего снижения евро, к концу марта он может опуститься до 29,5 грн", – прогнозирует аналитик.

"К концу марта он (курс евро. – Ред.) может опуститься до 29,5 грн", – прогнозирует эксперт.

Финансовый аналитик Егор Комов также уверен, что курс евро имеет все шансы опуститься ниже 30 грн/€. И главная причина – не ситуация на внутреннем рынке, а соотношение курса доллара и евро. По оценкам эксперта, в марте нацвалюта по отношению к европейской достигнет отметки в 29-7-29,9 грн/€.

"Думаю, что курс евро будет снижаться, причем, действительно, имеем все шансы получить минимальный за 12-15 месяцев курс. Если у вас есть необходимость купить евро, например, для поездки в страны ЕС, в марте будет удачный для этого период", – уверен Комов.

Почему снижается курс евро:

  • доллар в Украине дешевеет (предложение превышает спрос);

  • курс евро по отношению к доллару на мировых рынках снижается.

Совпадение двух этих тенденций, добавляет аналитик, способствует снижению его стоимости в Украине. Европейская валюта на мировых рынках дешевеет по целому ряду причин: в результате монетарной политики Федеральной резервной системы США, стоимость доллара увеличилась по отношению к основным валютам мира, экономика в ЕС растет медленнее, чем экономика Соединенных Штатов.

Доллар

Доллар

В марте на ситуацию также может повлиять выход Великобритании из ЕС. Экономист Евгений Олейников уверен: серьезных проблем для валюты не будет, так как Англия сохранила свой фунт стерлинга. Однако турбулентности избежать будет сложно. "Это означает, что в случае выхода Великобритании из ЕС, на любых условиях, не возникнет ситуации, когда большой объем евро должен вернуться в экономику Евросоюза", – уточнил Олейников.

Новости
123 тысячи евро за удар: раскрыты невероятные факты о боях Кличко

К слову, помимо европейской валюты, также в Украине в ближайшее время будет снижаться и курс доллара. На данный момент справочный курс американской валюты составляет 26,76 грн/$. При этом в марте доллар, уверен Владимир Мазуренко, может опуститься до 26,6 грн/$.

На что в Украине влияет курс евро

На внутреннем рынке формируется курс гривни по отношению к доллару, поясняет Егор Комов. Для примера, если курс американской валюты в Украине составляет 27 грн/$, а соотношение доллара к евро 1/1,15, то европейская валюта подорожает до 31,05 грн/€ (27 умножить на 1,15). В результате, чем дороже доллар в Украине, тем больше придется заплатить за евро.

От курса евро зависит часть акцизов (бензин, сигареты). Кроме того, в евро Украина получает экономическую помощь от ЕС, часть валютной выручки. Однако куда большее влияние на ситуацию в экономике и цены на внутреннем рынке оказывает доллар.

Курс евро пробил "дно" и идет на рекорд: что будет с гривней 

"Евро в Украине не имеет такого влияния, как доллар. Большинство импортной продукции – доллары, государственный долг и львиная часть экспорта – доллары. За курсом евро стоит следить, но покамест мы не так зависим от евро. Может быть, если роль доллара в качестве главной резервной валюты будет снижаться, то, думаю, и роль евро может увеличиваться. Но это перспектива", – поясняет Комов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллареврокурс валют
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
13
79
Смешно
48
Интересно
6
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дубровский Александр
Дубровский Александр
Вакарчук підтримав Гриценка https://www.youtube.com/watch?v=YQVjEgOjxS0
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пушненка Семен
Пушненка Семен
А после выборов окажется что казна и ЗВР пусты))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Пушненка Семен, многие здесь понимают, что ты здесь метаешь г в составе организованной преступной группы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пушненка Семен
Пушненка Семен
Причем многие хохлы это понимают, но сделать нерабы ничего не могуть. Это дефолт господа, и транши уже не помогут!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Хороший анекдот :Зачем было Януковича свергать? Чтобы доллар в три раза вырос, а коммуналка в два? Да можно было и с ним договориться!.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
2 из 5 ответов | показать все
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Marozov nikolay, ты нерусский??? Турок что ли?? Или имеешь в виду, что боты в компьютере национальности не имеют??))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Marozov nikolay, а Януковича свергали из-за курса доллара?? Ты явно не местный..Из-за поребрика???))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги