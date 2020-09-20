Курс доллара в Украине может резко вырасти: аналитик назвал цифру

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю может вырасти на 30 копеек и достичь отметки в 28,4 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. "В ближайшее время гривна продолжил снижение, и концу следующей недели выйдет на отметки в 28.40. В паре с евро гривна потеряет порядка 30 копеек, выйдя на уровень в 33.55 копеек", – прогнозирует эксперт.

Отметим, уже третью неделю подряд, продолжает расти курс доллара к гривне. За последнее пять дней она еще снизилась на всех сегментах валютного рынка в среднем на 1%.

Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,90 грн до 28,15 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,90/27,92 до 28,14/28,15.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 27,95/28,15 до 28,05/27,25. На межбанке после преодоления отметки в 28 гривен за доллар,

гривна начала более активное снижение и уже к концу недели торговалась выше 28.20.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.