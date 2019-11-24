Курс доллара в Украине дойдет до психологической отметки: прогноз аналитиков

В Украине курс доллара продолжает снижаться, несмотря на традиционный период осенней девальвации. Спрос на валюту снижается, а на гривню наоборот – растет. Аналитики предполагают, давление может увеличиться из-за отсутствия новостей от МВФ, однако в целом тенденция остается позитивной.
Подробнее о том, чего ждать украинцам от курса доллара – читайте в материале OBOZREVATEL.
Стабильный доллар и зависимость от новостей
Курс валют в Украине зависит от спроса и предложения. Чем больше покупают американской валюты, тем дороже она стоит. Пиковый период, когда "Нафтогаз" готовился к отопительному сезону и импортировал голубое топливо, закончился. Но даже в "худшие" недели гривня держалась в коридоре с максимальной отметкой в 25 грн/$.
"Ггривни незначительно припала, и с утра в пятницу она торгуется на уровне 24,18 гривни за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило передачу 339 госпредприятий Фонду госимущества Украины для проведения приватизации", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.
Вероятно, предполагает Шевчишин, стабильная динамика гривни будет наблюдаться и в дальнейшем, и украинская валюта продолжит движение в диапазоне 24,15-24,25 гривны за доллар.
Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко добавляет: курс на рынке за последнюю неделю демонстрирует крайне сильное снижение. Такая динамика сформирована за счет снижения спроса на доллар, который ранее формировались "Нафтогазом" в зимний период. В то же время спрос на гривню остается высоким и позволяет ей расти в цене относительно доллара.
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"Таким образом за прошедшую неделю курс гривни смог улучшить свои позиции в отношении доллара на 35 копеек или до 24.15, в паре с евро гривна осталась на текущих отметках. Рост евро на международных рынках позволил ему закрыть неделю на нулевых отметках", – прогнозирует эксперт.
Финансовый эксперт Владимир Мазуренко уверен, что негативный эффект могут принести новости от МВФ. Мол, миссия якобы уехала без результатов. В СМИ озвучили причины: там недовольны, что рынок земли хотят запустить с ограничением для иностранцев, а гарантий, что ПриватБанк не вернется Валерию Коломойскому, до сих пор нет.
"Официальное сообщение о том что переговоры успешно продолжаются, могут позволить сгладить возможный негативный эффект. В целом же у гривни есть все шансы пробить отметку в 24 грн/$", – добавляет Мазуренко.
Чего хотят МВФ
"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев… Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", – процитировали премьера Алексея Гончарука в пресс-службе Кабмина.
Как сообщают источники OBOZREVATEL, кредиторов в первую очередь интересуют: запуск рынка земли в той модели, когда местные латифундисты не смогут скупить по дешевке львиную долю земли, НБУ должен быть независим, а у государственных банков должны быть независимые наблюдательные советы.
Среди тех новшеств, которые остаются на слуху – ситуация вокруг ПриватБанка. МВФ хочет внести изменения в закон так, чтобы вернуть банк бывшим собственникам и возобновить работу ликвидированных учреждений было невозможно.
Традиционный вопрос – рыночные цены на газ. Уже с 1 января 2020-го правительство не должно вручную устанавливать тарифы. Мол, цены должен устанавливать рынок, а не чиновник. Учитывая достаточно благоприятную ситуацию на внешних рынках, вполне возможно, что выполнение этого условия не ударит по кошелькам украинцев.
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