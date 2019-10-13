Как на курс доллара повлияют длинные выходные: прогноз

В Украине длинные выходные также повлияют и на курс доллара. Так, тадиционно в период длительных праздников граждане активно сдают валюту для обеспечения своих гривневых затрат. Это влияет и на стоимость валюты.

Как сообщает издание Минфин, владельцы обменников рассчитывают на увеличение объемов сдачи валюты в такой период и пытаться занижать котировки приема валюты у населения, особенно в конце длинных праздников.

Перед финансистами будет стоять задача - максимально зарабатывать за счет роста объемов операций по покупке / продаже валюты - то есть работать "с оборота" и при этом не закупиться "дорогим" долларом, который в случае дальнейшего проседания курса на межбанке потом будет трудно реализовать без потерь.

Курс доллара в Украине

Котировки наличного доллара будут в пределах: прием 24,55 - 24,72 гривны, продажа 24,80 - 24,90. Спрэд по доллару составит от 15 до 25 копеек. Причем по мере "затаривания" обменников валютой - котировки приема будут пытаться постепенно снизить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

В октябре стоимость валюты значительно подорожала в первые дни месяца, однако после снова стабилизировалась около 24,4-24,6 грн/$.

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