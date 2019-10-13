Главная Новости
13 октября • обновлено в 11:45
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Как на курс доллара повлияют длинные выходные: прогноз

1.9т Читать материал на украинском

В Украине длинные выходные также повлияют и на курс доллара. Так, тадиционно в период длительных праздников граждане активно сдают валюту для обеспечения своих гривневых затрат. Это влияет и на стоимость валюты.

Как сообщает издание Минфин, владельцы обменников рассчитывают на увеличение объемов сдачи валюты в такой период и пытаться занижать котировки приема валюты у населения, особенно в конце длинных праздников.

Перед финансистами будет стоять задача - максимально зарабатывать за счет роста объемов операций по покупке / продаже валюты - то есть работать "с оборота" и при этом не закупиться "дорогим" долларом, который в случае дальнейшего проседания курса на межбанке потом будет трудно реализовать без потерь.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Новости
В Украине изменится курс доллара: аналитик озвучил прогноз

Котировки наличного доллара будут в пределах: прием 24,55 - 24,72 гривны, продажа 24,80 - 24,90. Спрэд по доллару составит от 15 до 25 копеек. Причем по мере "затаривания" обменников валютой - котировки приема будут пытаться постепенно снизить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel