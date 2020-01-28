Кабмин изменил формулу цены на газ для украинцев: сколько теперь заплатим

Кабинет министров ввел новое ограничение для цены на газ в Украине (коснется бытовых потребителей). С 1 января 2020 года тариф должен составлять не больше стоимости голубого топлива на нидерландском газовом хабе плюс 1,917%.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №17, опубликованном на сайте правительства 28 января. Цены будут смотреть на бирже Powernext/EEX (за период с 1 по 22 число месяца поставки). Такое решение позволит удержать тариф на уровне рыночного.

Постановление Кабмина

Для примера, на данный момент тариф на газ для населения – 6,6 грн за кубометр (плюс расходы на транспортировку), а на бирже средневзвешенная цена – 5,9 грн. Если голубое топливо на нидерландском газе продолжит дешеветь, меньше заплатят и украинцы.

"С 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше цены продажи природного газа, определенную в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, за вычетом торговой надбавки (наценки) НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 1,917 процента указанной цены", – говорится в решении.

Украинцы будут платить по-новому

Стоит отметить, что еще вначале 2019-го украинцы платили за газ больше, чем бизнес. Это произошло из-за того, что рыночная стоимость голубого топлива упала, а регулируемый тариф снизили с большим опозданием. В этом году Украина должна полностью перейти на рыночное формирование цен. Во всяком случае, такое обязательство мы взяли перед МВФ.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине тариф на транспортировку газа вырос на 46%, при этом за него приняли решение платить отдельно – в виде абоналпнаты.

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а в России – избавиться арбитражных исков.

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