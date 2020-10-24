Известный миллиардер назвал биткоин "золотом" и сделал прогноз

Инвестор-миллиардер Майк Новограц назвал биткоин "цифровым золотом", при этом отметил, что в течение пяти лет рассчитываться им как настоящей валютой не получится.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV and Radio. "Я не думаю, что биткойн будет использоваться в качестве транзакционной валюты когда-либо в ближайшие пять лет", – сказал Новограц.

Биткойн вырос более чем на 13% на этой неделе, превысив 13 000 долларов после того, как PayPal Holdings Inc заявила, что позволит клиентам использовать криптовалюты. Новограц и многие поклонники криптовалюты назвали эту новость революционной, сославшись на большую базу пользователей PayPal.

"Это уже не споры, если криптовалюта – это вещь, биткойн – это актив, будет ли блокчейн частью финансовой инфраструктуры", – сказал Новограц.

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