Известный миллиардер назвал биткоин "золотом" и сделал прогноз
Инвестор-миллиардер Майк Новограц назвал биткоин "цифровым золотом", при этом отметил, что в течение пяти лет рассчитываться им как настоящей валютой не получится.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV and Radio. "Я не думаю, что биткойн будет использоваться в качестве транзакционной валюты когда-либо в ближайшие пять лет", – сказал Новограц.
Биткойн вырос более чем на 13% на этой неделе, превысив 13 000 долларов после того, как PayPal Holdings Inc заявила, что позволит клиентам использовать криптовалюты. Новограц и многие поклонники криптовалюты назвали эту новость революционной, сославшись на большую базу пользователей PayPal.
"Это уже не споры, если криптовалюта – это вещь, биткойн – это актив, будет ли блокчейн частью финансовой инфраструктуры", – сказал Новограц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.
В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.