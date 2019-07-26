Из-за России? В Грузии обвалилась валюта

Национальный банк Грузии зафиксировал новый антирекорд, установив обменный курс лари к доллару в размере 2,9171 лари/$.

Об этом со ссылкой на сайт грузинского регулятора сообщает "Лига. Финансы". По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты снизился на 0,3%, а с начала года лари упал на 8,4%.

До этого очередной исторический минимум зафиксировали 9 июля. Тогда курс грузинской валюты опустился до 2,9096 лари/$.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$.

Курс лари упал Известия

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас Грузия и Россия находятся в противостоянии и наложили друг на друга экономические санкции. Россия потребовала от Грузии устранить угрозы для безопасности своих граждан, чтобы между странами снова начали летать пассажирские самолеты.

Противостояние началось 20 апреля член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что вызвало волну протестов.

Также в результате запрета российским авиакомпаниям летать в Грузиюстрадают сами россияне. Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Проф. Преображенский. Он подчеркнул, что в результате такого решения президента России Владимира Путина убытки российских авиакомпаний могут составить 2,5-3 млрд. рублей.

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