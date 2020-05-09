В Кремле подсчитали убытки от нефтяной войны и ужаснулись

Убытки бюджета России из-за падения мировых цен на нефть по итогам мая 2020 года составят более 190 млрд рублей (примерно $2,6 млрд).

Об этом говорится в отчете, который был опубликован на сайте Минфина РФ в пятницу, 8 мая.

Это в 2,5 раза больше, чем Россия недополучила суммарно в марте и апреле. Бюджет РФ на ближайшие три года был сформирован из расчета, что российская нефть Urals будет стоить $42,4 за баррель, тогда как ее стоимость упала ниже $20/баррель.

Падение цен на нефть

Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль снова будет продавать свои валютные запасы.

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 193,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 13 мая 2020 года по 4 июня 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте – 11,4 млрд руб", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб. каждый день.

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