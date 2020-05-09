Главная Новости
9 мая • обновлено в 17:10
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

В Кремле подсчитали убытки от нефтяной войны и ужаснулись

2.3т
Читать материал на украинском

Убытки бюджета России из-за падения мировых цен на нефть по итогам мая 2020 года составят более 190 млрд рублей (примерно $2,6 млрд).

Об этом говорится в отчете, который был опубликован на сайте Минфина РФ в пятницу, 8 мая.

Это в 2,5 раза больше, чем Россия недополучила суммарно в марте и апреле. Бюджет РФ на ближайшие три года был сформирован из расчета, что российская нефть Urals будет стоить $42,4 за баррель, тогда как ее стоимость упала ниже $20/баррель.

Падение цен на нефть

Падение цен на нефть

Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль снова будет продавать свои валютные запасы.

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 193,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 13 мая 2020 года по 4 июня 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте – 11,4 млрд руб", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб. каждый день.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Мировые цены на нефть Курс валют Кризис в России
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
8
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Россия будет продавать свои валютные запасы, а Украина будет валяться в ногах у МВФ. Почувствуйте разницу!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги