Не знаю, перемога ли, но точно не зрада.

Подводили сегодня на нашем заводе в Золотоноше итоги работы холдинга "Молочний альянс" за полгода. Смотрели рынок и себя на рынке. Что хорошего. Да вроде ничего плохого. Имеем 10 процентов переработки товарного молока. Номер один в Украине. Но это не главное. Впервые с 2013 года в стране выросло потребление населением молочных продуктов в тоннах. Даже с учетом потерь по Крыму и Донбассу. Причём по всей номенклатуре. По сырам, по молоку, по кисло-и цельномолочке.

Это вселяет осторожный оптимизм, что худшее для нашего сегмента рынка позади. Немножко сократилось поголовье коров (на 3.2 %) до 2 миллионов 35 тысяч, и общее производство молока (на 1.8%) до 4 995 тысяч тонн. Но это не принципиальное падение. Количество товарного молока, поступившее на молочные заводы для переработки, выросло на 2% по сравнению с прошлым годом. До 2 100 тысяч тонн. Бренд "Яготинське" в торговых сетях номер один по-прежнему. Спасибо, что вы с нами. Будем стараться и впредь.