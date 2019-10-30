Госдолг Украины стремительно вырос: в Минфине показали свежий отчет

Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 30 сентября 2019 года составил 1,99 трлн гривен или $82,95 млрд. За месяц сумма увеличилась на $1,02 млрд.

Об этом сказано в информационной справке на сайте Министерства финансов Украины. "В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд", – говорится в документе.

Госдолг Украины вырос

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Украина будет обязана заплатить по государственному долгу около $9 млрд.

Украина полностью выплатила долг МВФ по программе stand-by.

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