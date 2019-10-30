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30 октября • обновлено в 17:54
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Госдолг Украины стремительно вырос: в Минфине показали свежий отчет

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Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 30 сентября 2019 года составил 1,99 трлн гривен или $82,95 млрд. За месяц сумма увеличилась на $1,02 млрд.

Об этом сказано в информационной справке на сайте Министерства финансов Украины. "В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд", – говорится в документе.

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Тема
кредитование Украины
Место
Украина
Тег
долги
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну хоть что-то на Украине растёт))))))))
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Serov Oleg
Serov Oleg
еще немного и достигнет 100% ВВП....
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел
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