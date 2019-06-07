Вступление

Знаете, сегодня мир так быстро меняется, что любые мечты могут воплощаться в жизнь. Президентом Украины стал комический актер. Наверное, очень приличный парень. И уж явно не специалист в политике и экономике. Не менеджер, не юрист.

Просто хороший парень. Очень талантливый. Умный. С великолепным чувством юмора и нормальными человеческими понятиями о добре и зле. Не знаю как вам, а по мне - круто.

Я не политик и не очень оным доверяю. Куча популизма, показной активности, демагогии. Полнейший непрофессионализм в бизнес-решениях. Безответственное отношение ко всему – даже к собственным словам и обещаниям. Зато гениальное умение крутиться, коллаборационизм, найти место, где в моменте солнце греет теплее.

Я не менеджер. Хотя часто приходится управлять инвестиционными и финансовыми вопросами, принимать массу организационных решений. При этом, я экономист, инвестиционный банкир. Более того, я профессор, и по мере своих скромных сил пытаюсь заставить студентов научиться хоть чему-то, что потом поможет им во взрослой жизни.

И я задал себе вопрос: что бы я сделал, если бы оказался в шкуре этого парня? Как экономист, как практик. Как человек, который вместе с командой привлекал деньги для разных бизнесов, который продавал и покупал компании. Который вместе со своей dream team вывел на листинг и на IPO около 200 компаний из совершенно разных отраслей.

Который сам своими руками по крупицам выстраивал бизнес-процессы с нуля. Который что- то понимает в управлении активами, привлечении финансирования из ниоткуда и продаже снега эскимосам. В анализе компаний, корпораций и банков и поиске в них "косяков" и грядущих проблем.

Если вдруг необходимо решить задачу по быстрому подъему экономики. И нужно придумать что-то нетривиальное, интересное, свежее. Что бы я сделал? Посидел, пораскинул мозгами. И вот что получилось.

Нетривиальная задача для Украины

Украине предстоит решить весьма нетривиальную задачу: перезапустить национальную экономику для целей роста уровня жизни народа, а также повышения собираемости налогов. Основная цель – спокойно платить по долгам.

Возможно ли это? Полагаю да. На чем может основываться предлагаемая стратегия? По моему мнению, необходимо найти тот катализатор или, если хотите, хедлайнер, который потянет за собой всю остальную экономику.

Земля, труд, капитал и предпринимательство

Мы хорошо помним те самые знаменитые факторы производства, описанные еще классиками. Это земля, капитал, труд и предпринимательские способности и возможности.

Земля - священная корова. Конечно, хорошо бы открыть свободный рынок земли. Но тема эта болезненная. Пожалуй, пока оставим её в покое. Для этого время еще придет.

Труд? Трудовые ресурсы. В принципе, да. Украина, в целом, страна образованных людей. При этом, зарплаты невысокие. Основная проблема – утечка мозгов. Все яркие, талантливые люди видят себя работающими не дома, а где-нибудь в Европе. За высокую зарплату и без виз.

Нужно, чтобы талантливые люди начали, с одной стороны, возвращаться, а, с другой, - хотеть работать дома. Здесь одними лозунгами и рассказами о хорошем парне, который вот-вот наведет порядок, не отделаешься. Так что этот фактор невероятно важен, но чуть позже.

Капитал – отличная история. В данном случае капитал - это инвестиции, которые нужны Украине, как воздух. Прежде всего, на обновление и модернизацию основных фондов, которые стремительно ветшают морально и физически. На инновации, на создание новых высоко конкурентных производств, hi-tech и т д.

Но капитал приходит тогда и только тогда, когда он максимально защищен и когда инвестиционная среда максимально комфортна.

Когда есть понятие - business environment. И этот самый энвайримент - более, чем дружелюбен для бизнеса. Он привлекает бизнес.

Таким образом, что нужно сделать в первую очередь? Параллельно с реструктуризацией долга в течение самого короткого времени запустить программу кардинального изменения бизнес среды. Проще говоря, начать формирование цивилизованной современной business environment практически с нуля.

Дерегуляция – отличный способ запустить бизнес и привлечь инвестиции

Конкурентным преимуществом Украины может быть максимальная дерегуляция и либерализация. Иначе говоря: все что не запрещено - разрешено. Весь мир сегодня - это одна большая и бюрократическая регуляция, где много чего нельзя. Украина может противопоставить всему этому полную или почти свободу для ведения бизнеса.

Прежде всего, для этого потребуется быстрое изменение законодательства. В частности, в области корпоративного права и, еще важнее, правоприменения в области корпоративного права, а также в области законодательства об акционерных обществах.

Далее - это крайне жесткое изменение практики вмешательства государства в дела бизнеса. Китай в этом смысле может быть хорошим примером (без расстрелов, разумеется ). Чиновник не имеет права на километр приблизиться к бизнесу, который платит налоги и дает работу людям.

Уход от "серого" рынка

Одна из основных проблем Украины - это гигантский "серый" рынок. Любая власть предпочитала всегда на словах бороться с ним, а на деле кормиться с него. Борьба с ним - бесполезна. А вот создать условия, когда выгоднее работать по белому - можно и нужно.

Возьмем к примеру позитивный опыт России (прикиньте, в РФ не все и всегда плохо ). Сегодня ставка НДС – 20%. А стоимость обналички - около 15%. Получается выгоднее платить НДС и не иметь проблем, чем выгадывать порядка 5%, но находиться под постоянным риском.

В Украине задачей является построение той модели бизнеса, когда выгоднее становится честно платить относительно невысокие налоги, чем заниматься схематозом. Это вполне посильная задача. В частности, предлагается изучить и принять опыт Болгарии, где существует единая ставка налога 10%. Это налог и на прибыли корпорации, и на дивиденды, и на доходы граждан.

Темпы роста экономики в Болгарии - одни из самых высоких в Европе (3.1% в 2018 г.). Значительное количество корпораций ежегодно открывают в Софии свои офисы и хед квотеры.

Программа плана действий

Каков примерный план действий?

1. Добиться реструктуризации долга.

3. Привлечь в страну капитал для модернизации промышленности за счет принципиального изменения бизнес среды.

4. Прекратить боевые действия. В страну, где идут боевые действия инвесторы не вкладывают. Мы хорошо помним, что поток инвестиций в Израиль пошел по-настоящему только тогда, когда начался мирный процесс, когда было подписано соглашение с ООП.

5. Начать немедленную работу по изменению корпоративного законодательства и правоприменения. Уменьшение регуляторного давления на бизнес.

6. Установление единой комфортной ставки налогообложения. Шкала налогообложения должна быть плоской.

7. Параллельно с этим запускается процедура налоговой амнистии. Амнистия однократная и действует в течение года. Амнистируются как нарушения в области валютного законодательства, так и неуплаты налогов и все то, что не несет прямого ущерба гражданам и экономике страны.

8. Для граждан Украины вне зависимости от их налогового резидентства, если они ведут хозяйственную деятельность на территории страны, вводится единая ставка налога, как и у резидентов Украины.

9. Организуются мероприятия по возрождению фондового рынка. В частности, предприятия, размещающие свои ценные бумаги на Украинских площадках полностью освобождены от налогообложения (как размещения акционерного капитала, так и долга) при условии, что привлеченные средства направляются на развитие бизнеса.

10. Начинают использоваться инструменты Рейганомики - в частности ускоренные ставки амортизации.

11. Необходимо изменить нормативы НБУ таким образом, чтобы они позволяющие создать новую залоговую массу и уменьшить стоимость кредита для бизнеса. Настоящий пункт, по моему мнению, один из ключевых. В случае, если существенно увеличивается залоговая масса (собственность снова превращается в инструмент залога вне зависимости от того, мажоритарный пакет или миноритарный), происходит резкое оживление рынка кредитования.

Сегодня миноритарные пакеты стоят, по сути, ноль, поскольку есть высокие риски размывания. Доли миноритариев только тогда становятся инструментом залога, когда права акционеров полностью защищены. Нарушение оных считается тяжелым уголовным преступлением, так как наносит прямой ущерб экономике страны.

Остановимся на некоторых наиболее важных пунктах подробнее.

1) Реструктуризация долгов.

Первая и одна из ключевых задач. Реструктуризация долгов – это, на мой взгляд, то, что сейчас необходимо Украине и новому президенту. Задача крайне непростая, деликатная. Пусть даже, в конце концов, это обойдется дороже, и в итоге долг к ВВП увеличится до 70-75%. Это не катастрофа. Важнее другое – Украина получит отсрочку, чтобы спокойно осуществить следующие пункты плана.

Реструктуризация как альтернатива дефолту

Ни для кого не секрет, что ситуация с государственным долгом Украины в настоящее время сложилась довольно непростая. Согласно предоставленным Bloomberg данным, государственный долг страны, включая суверенные бонды и международные кредиты, составляет около $70 млрд или примерно 60% ВВП.

Казалось бы, не смертельно. Ведь есть масса примеров других стран с высоким долгом, но у которых при этом экономика в относительном порядке. У США долг к ВВП составляет 82%, у Италии – 131%, у Франции - 97%, у Испании – 98%, у Японии – 236%. Продолжать можно долго, но необходимо понимать: важен не размер долга, а его структура, срочность и возможность погашения.

По Украине по этим пунктам есть вопросы. Во-первых, порядка 80% долговых обязательств номинировано в долларах США, около 10% - в евро.Во-вторых, пик выплат по бондам и кредитам приходится на 2019-2020 гг. В совокупности нужно возвращать около $4.6 млрд и $4 млрд соответственно. Это сегодня существенно для Украины.

Рис. 1 Структура государственного долга Украины по валютам

Рис. 2 Структура государственного долга Украины по видам обязательств

Рис. 3 График выплат по государственному долгу (включая суверенные облигации и кредиты), $ млн

Вероятно, именно внушительный объём средств, необходимых для обязательных выплат (см. рисунок 3), стал причиной серьезных рассуждений о дефолте некоторыми "сильными мира сего".

Вместе с тем, дефлот дефлоту рознь, и ситуацию можно и нужно решить так, чтобы не только разобраться с долгами, но и страну вывести на совершенно иной уровень. Слово "дефлот" имеет ярко выраженную негативную окраску. А вот слово "реструктуризация" - это совсем другое дело. Через эту процедуру проходили многие страны и ничего трагичного в этом нет.

Успешная реструктуризация суверенного долга позволяет стране взять отсрочку у кредиторов, чтобы разобраться со своими внутренними проблемами. Например, экономический кризис в Мексике в 1989 г. вынудил правительство прибегнуть к так называемому "плану Брэди" и обменять старые гособлигации на новые.

Также можно вспомнить примеры Аргентины, Нигерии, некоторых стран Восточной Европы (Болгария, Польша). Везде были свои условия, совершенно разная ситуация в стране и экономике, но реструктуризация для этих государств стала важным подспорьем. Им удалось самое важное – выиграть время и спокойно заниматься восстановлением экономики.

Израильская эволюция – яркий пример

В мировой практике есть масса примеров, когда странам удавалось быстро и динамично поднять экономику. Первое, что приходит в голову – Израиль.

За сравнительно короткий срок (около 30 лет) Израиль стал развитым государством. Страна входит в первые 25 стран мира по ВВП на душу населения. По некоторым данным, по уровню инноваций Израиль – второй в мире. За счет чего этого удалось достичь?

• Финансовая помощь США (на более ранних этапах – 1950-1980 гг.).

• Размещение заказов американских компаний, что позволило привлекать первоначальный капитал.

• Условия постоянной угрозы агрессии извне. Это стимулировало развитие оборонной промышленности и высоких технологий (включая робототехнику, электронику, продукцию авиакосмического комплекса).

• Эмиграция из СССР. В 90-е в Израиль хлынул поток (более 1 млн человек) весьма и весьма качественных мозгов. Это не в последнюю очередь способствовало научно-техническому прогрессу.

• Либерализация экономики. В результате привлечь инвестиции, развить фондовый рынок, создать комфортные условия для размещения акций израильских компаний на американских биржах. Примеры – Check Point, Amdocs, NICE и некоторые другие, капитализация которых исчисляется сегодня миллиардами долларов.

• Создание индустрии инноваций. В Израиле способствовали появлению комфортной среди для инноваций, максимально использующей человеческий капитал.

• Мирный процесс. Несмотря на все конфликты и неоднозначность ситуации, Израиль находится в постоянном стремлении к налаживанию мира с соседями. Это – одна из причин того, что в страну пошли инвестиции. Хотя, к сожалению, не все зависит от израильтян.

• Геополитика. Достижения израильской дипломатии – очень важный фактор. Страна научилась лавировать в сложнейших переплетениях интересов совершенно разных государств. С одной стороны, сохранили и укрепили дружбу с США. С другой стороны, находятся в очень теплых отношениях с РФ. Выстраивание отношений с соседствующими арабскими странами: от вполне вменяемых Египта и Иордании до абсолютно неадекватных "газированных парней". Кроме того, у Израиля вполне рабочие отношения с Европой и Азией, включая Китай.

Данный опыт более чем красноречив.

Хедлайнер – бизнес среда и инвестиции плюс человеческий капитал.

2) Привлечение в страну инвестиций для модернизации промышленности.

Одна из главных проблем Украины – масса откровенно плохих и морально устаревших активов. Необходимы инвестиции для того, чтобы их привести в порядок. Для этого нужно договариваться с крупными западными инвесторами, привлекать деньги, модернизировать мощности, улучшать показатели компаний.

Скорее всего, "под Зеленского" на Украину могут прийти и американские, и европейские инвесторы. Имидж пока не запятнан, а даже наоборот. И придут они не только модернизировать существующие мощности, но и размещать новое производство. Для этого есть все условия: дешевая рабочая сила, сравнительно недорогая земля, наличие немалого числа компаний, работающих в области high-tech.

3) Прекращение боевых действий

Инвестиции не слишком охотно пойдут в экономику страны, в которой идут боевые действия. Поэтому правильно говорит Зеленский: первым делом необходимо остановить войну.

4) Возрождение фондового рынка.

Это самое интересное. Как это сделать? Прежде всего, это возвращение к парадигме роста капитализации, ведь это главный критерий оценки стоимости бизнеса. Необходимо с одной стороны стимулировать эмитентов, чтобы они были заинтересованы в увеличении собственной стоимости. С другой стороны, нужно проделать большую работу по привлечению инвесторов на фондовый рынок.

Что это значит? Инвесторы, то есть миноритарии, должны иметь железобетонные гарантии, что их права не будут ущемляться. То есть, необходимы судебная реформа и существенные изменения в законе об акционерных обществах, направленные на защиту прав миноритариев. Чтобы они чувствовали себя, как за каменной стеной. Все мы помним, что случаи размывки долей миноритариев были весьма и весьма распространены в свое время.

Как государство на этом может заработать? Осуществить еще одну реформу – налоговую, причем подойти к этому вопросу масштабно. НДС – во главе угла, поскольку его легче всего собирать и контролировать. Причем, делать это необходимо достаточно жестко. Сейчас он 20%? Хорошо, пускай таким и остается. Можно даже увеличить до 25%. При этом налог на прибыль должен быть на минимальном уровне (скажем, 10%, как в Болгарии), а налоги на дивиденды или на размещение акций на фондовом рынке – обнулить.

В этом случае можно установить capital gain в размере 7%. В 2007-2008 гг. капитализация фондового рынка Украины оценивалась в $80-100 млрд. Сейчас – это фактически нулевая стоимость. Если фондовый рынок Украины (при условии создания условий) будет расти на $20-30 млрд в год, то на горизонте 5 лет государство получит $7-10 млрд суммарного дохода.

В чем основная идея? Необходимо дать вздохнуть экономике. У предприятий должно оставаться больше средств на развитие, модернизацию, создание новых рабочих мест. Тогда мы можем получить следующую цепочку: предприятия развиваются, модернизируются, создают новые рабочие места, доходы населения постепенно растут, соответственно растет кредитование и в конечном счете экономика. Параллельно, и это очень важно, возрождается фондовый рынок, его участники, освобожденные от налога на дивиденды, платят capital gain.

5) Создание залоговой массы и снижение стоимости кредитования.

Восстановление фондового рынка начнет формировать стоимость компаний, которая позволит создавать залоговую массу. Это, в свою очередь, сделает возможным создать комфортные условия кредитования для бизнеса, то есть снизит стоимость кредита. Сейчас акции украинских компаний ничего не стоят с точки зрения залога. Необходимо создать такие условия, при которых ценные бумаги превратились бы в предмет залога.

Кроме того, нельзя забывать и об идеологии. Необходимо внушить всем и каждому: Украина – это центр для иностранных инвестиций. Все экономические и политические процессы в стране должны быть "заточены" под привлечение фондирования.

Заключение

Запуск вышеописанного механизма должен привести к кумулятивному эффекту. Реструктуризация долга позволит взять передышку и не платить много и сразу. Привлечение инвестиций и модернизация промышленности повысит стоимость и привлекательность последней для инвесторов на фондовом рынке. Возрождение оного приведет к росту доходов государства за счет capital gain и созданию залоговой массы. Далее – увеличение кредитования и снижение его стоимости, рост налоговой базы. Все вместе – бурное развитие и рост ВВП.

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