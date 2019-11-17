В Украине критически усилилась долговая зависимость государственных финансов и неустойчивость финансовой позиции правительства.

Как пишет доктор экономических наук Татьяна Богдан на "Зеркале недели", Украина нарушает критерии долговой устойчивости по трем из пяти ключевых индикаторов: по отношению государственного долга к ВВП и к доходам бюджета, и по отношению краткосрочного внешнего долга к международным резервам.

"Анализ показателей долговых выплат в течение 2013-2019 годов свидетельствует о повышении отдельных показателей долговой нагрузки в 2019-м. Объем выплат по погашению и обслуживанию долга относительно ВВП достиг максимального значения – 14%. А доля платежей по государственному долгу в затратах бюджета повысилась до 36,7%" – отметила она.

При этом Богдан почеркнула, что нисходящая динамика долговых показателей в 2018-2019 годах объясняется улучшением макроэкономической ситуации в Украине.

"Почему это важно? Потому что значительный объем расходов бюджета на обслуживание долга ограничивает возможности государства предоставлять качественные публичные блага гражданам, поддерживать уязвимые категории населения и стимулировать развитие экономики", – пишет она.

"Расходование ограниченных бюджетных ресурсов на выплату аномально высоких процентов по долгу – преступное действие для государства, страдающего от массовой бедности и депопуляции населения, имеющего низкоконкурентоспособную экономику и борющегося за свою независимость с бывшей империей", – заявила Богдан.

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Как сообщал OBOZREVATEL, долг Украины перед иностранцами достиг исторического максимума – 100,99 млрд грн. При этом у Зеленского пообещали прорыв для Украины за счет продажи земли, заявив, что это может принести миллиарды долларов за первые пять лет.

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