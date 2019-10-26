'Это не дорого!' В Минфине объяснили, почему Украина занимает деньги под большой процент

Облигации внутреннего госзайма, за счет которых бюджет Украины пополнили на несколько десятков миллиардов гривен, в основном покупают местные банки. А ставка по ним не чрезмерно высокая.

Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова в интервью "Левому берегу". По ее словам, доля госдолга, которым владеют нерезиденты – не более 12%.

Также она добавила, что не считает проценты (14,5%-18% в год), под которые Украина занимает средства, чрезмерно высокими. У украинских банков кроме покупки ОВГЗ есть возможность зарабатывать и на депозитных сертификатах НБУ (они не менее прибыльны). Следовательно, если Минфин будет занижать ставку доходности ОВГЗ, то их никто не будет покупать.

"У нас в Мифине есть замечательная история, когда один из заместителей министра финансов много лет назад распорядился размещать ОВГЗ не более чем под 5%. После нескольких провальных аукционов стало понятно, что даже в Украине есть вопрос рынка", – сказала Маркарова.

По ее словам, с января 2019 года Украина начала активно размещать ОВГЗ по 18% в гривне, согласно учетной ставки, постепенно снижая процент.

"Сейчас мы размещаемся под 14,85%. Конечно, хотелось бы делать это гораздо дешевле, но для этого нужны дальнейшее уменьшение учетной ставки и лучше общая ситуация", – сказала Маркарова.

Также министр финансов объяснила, почему большую часть госдолга Украина размещает в гривне. Гривневый долг кажется более дорогим, чем в иностранной валюте. Однако в случае обвала национальной валюты может случиться так, что долг, взятый в долларах или евро, отдать станет невозможно.

Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) – ценные бумаги, которые выпускает государство и продает инвесторам внутри страны или за рубежом. У них есть срок погашения (от нескольких месяцев до нескольких лет), по истечении которого государство обязуется вернуть деньги и проценты. Ставка ОВГЗ в Украине – от 14,5% до 18%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов Украины до конца 2019 года для покрытия дефицита бюджета собирается привлечь 50 млрд гривен за счет продажи долговых облигаций (ОВГЗ) иностранным инвесторам.

24 сентября Бюджет Украины получил 13,2 млрд грн инвестиций от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Это одно из рекордных поступлений в 2019 году.

Национальный банк разрешил иностранным инвесторам, которые купили облигации госдолга или доли в украинских компаниях, продавать их и без ограничений выводить деньги за границу.

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