Доллар резко упадет ниже психологической отметки: аналитик назвал стоимость

В Украине курс доллара до 17 августа пробьет психологическую отметку в 25 грн/$, опустившись к отметке 24,8 грн/$ (по состоянию на 13 августа – 25,2 грн/$).

Об этом OBOZREVATEL заявил финансовый аналитик Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем продолжение укрепления гривны. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8/25,1 грн", – поясняет эксперт.

С прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 25,54 грн до 25,09 грн (-1,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,63/25,67 до 25,14/25,16 (-1,9%/-2,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,52/25,85 до 25,13/25,44 (-1,5%/-1,6%).

Причины укрепления гривни сохраняются прежними: спрос нерезидентов на гривневые гособлигации и высокие цены на продукцию традиционного экспорта.

Курс доллара в Украине Обозреватель

Почему дешевеет доллар:

Минфин установил высокие ставки на украинские ценные бумаги – поэтому инвесторы приходят в Украину, продают доллары и за гривни покупают их;

позитивные ожидания от новой власти в Украине;

достаточно высокие цены на продукцию, которую украинские предприниматели продают за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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