Коронавирус сильно ударил по украинцам: сколько будем зарабатывать и что изменится в 2021-м

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидают улучшения ситуации.

О том, как изменится жизнь украинцев в следующем году и что будет с экономикой страны – читайте в материале OBOZREVATEL.

Неблагодарные прогнозы: что нужно знать украинцам

Что будет в 2020-м. Мировая экономика сможет адаптироваться, даже если пандемия будет продолжаться и весь следующий год, уверен финансовый аналитик Егор Комов. Если до этого все прогнозы ведущих экономистов базировались исходя из двух сценариев: карантин закончится во втором квартале (до июля) или же затянется дольше, то сейчас очевидно, что частично ограничения будут продолжаться вплоть до 2021-го, а может и дольше.

"Экономика это живой организм. Адаптироваться можно практически к любым условиям. Спрос будет значительно ниже и возвращаться к докризисному периоду мы будем еще годами, но я сторонник более позитивного сценария. Сейчас от жесткого карантина большинство стран отказалась, панических настроений на рынках уже нет", – рассказывает Комов.

При этом строить прогнозы сейчас крайне сложно. Кабинет министров так и не опубликовал свои оценки на следующий год, предыдущий же прогноз больше неактуален. Опрошенные министерством развития экономики эксперты считают, что провал ВВП в 2020-м составит -4,4 %, а в следующем году рост будет на уровне 3 %.

МВФ свой прогноз на 2020-й ухудшил до 8 %, в то время как в следующем году рост составит более трех процентов. Отдельные экономисты, к примеру экс-министр финансов Оксана Маркарова, в комментарии OBOZREVATEL вовсе предрекают падению на этот год в размере -10 %.

Как будет развиваться экономика Украины: прогнозы на 2020 и 2021 года Министерство развитие экономики и торговли Украины

Чего ждать в 2021-м. По оценкам МВФ, Украина восстановится от экономических последствий (выйдет на докризисный уровень производства товаров и услуг) только за три-четыре года. Но это не значит, что падение будет продолжаться все это время.

Худшим годом, вероятно, станет текущий. А уже со следующего начнется очень плавный рост. Такую динамику принято называть L-образной, поясняет Владимир Мазуренко. Его посмотреть на график восстановление, после резкого движения вниз начнется едва заметный подъем, который больше напоминает прямую линию.

"Тут стоит отметить два тезиса: есть краткосрочный эффект. Общее падение экономики, плавный рост, снижение спроса на энергоресурсы, рост уровня безработицы, падение бюджетных поступлений. Это можно назвать "быстрым эффектом". Есть и более плавный, я бы сказал от части и положительный, эффект. Происходит масштабная диджитализация, очищение", – рассказывает Мазуренко.

Как будет развиваться экономика Украины Bloomberg

"В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7 % против 4,1 % (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году (в результате девальвационных процессов среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/долл США)", – говорится в консенсус-прогнозе, опубликованном Министерством развития экономики.

В Кабмине же считают, что и эти оценки слишком мягкие: курс в среднем составит 30 грн/$, а инфляция достигнет чуть ли не 11%.

Как изменится жизнь в 2021 году

Рынок труда и зарплаты. В период жесткого карантина уровень зарплат в Украине обрушился. При этом уже с мая начался плавный рост. Из-за сокращения производства, падения ВВП количество рабочих мест сокращается. Если еще в 2019-м работодатели вынуждены были повышать зарплату, чтобы бороться за своих сотрудников, то в следующем году украинцы будут готовы бороться за вакансию и с невысокой зарплатой.

Как изменится уровень зарплат в Украине Кабинет министров Украины

В 2020 году реальный уровень зарплат снизится на 13,9%, а в 2021-м увеличится на 3,2%. В среднем украинцы будут зарабатывать около 12,4 тыс. грн.

Экономист Егор Козицкий считает, что 2021-й год, если карантин продолжится, может пройти с ростом ВВП всего на 2%, но при этом сразу после новости о появлении вакцины ситуация на рынках будет улучшаться, в надежде скорой активизации бизнеса и выхода из пандемии.

"Два сложных года и потом рост. И это при условии наличия продуманного плана у правительства, если не будет игр с эмиссией гривни и на внешних рынках будет относительно стабильная ситуация", – говорит эксперт.

В целом же падение доходов приведет к резкому сокращению уровня жизни всех украинцев. Вместе со снижением потребительской способности еще сильнее могут упасть обороты компаний, что, в свою очередь, может привести к дальнейшему сокращению зарплат и количества рабочих мест.