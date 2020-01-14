Больше половины украинцев работают нелегально: Милованов пояснил план борьбы

Более половины трудоспособного населения Украины работают нелегально или на заработках.

Об этом на брифинге во вторник, 14 января, заявил министр экономики Тимофей Милованов. Главной темой были изменения в трудовом законодательстве, передает hromadske.

"Сегодня только 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально", – рассказал министр.

По его словам, неформальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством.

По словам Милованова, изменения в Трудовой кодекс, которые предлагает правительство, должны способствовать легальному трудоустройству и росту числа рабочих мест.

Также Кабмин планирует в течение 5 следующих лет выйти на уровень безработицы, который свойственный странам Европы. Для этого, по словам Милованова, нужно ввести максимально гибкое законодательство и разрешить все виды трудоустройства.

Тимофей Милованов

Напомним, совсем скоро украинцы могут начать работать по-новому. По крайней мере, если новый проект закона Трудового кодекса от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства примут народные депутаты.

Кабмин подготовил план по социальным гарантиям, минимальной зарплате, обновленных правах для работника и работодателя, введении трудовых договоров и многом другом. Подробнее о новшествах – читайте в материале OBOZREVATEL.

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