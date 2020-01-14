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14 января • обновлено в 18:26
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Больше половины украинцев работают нелегально: Милованов пояснил план борьбы

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Более половины трудоспособного населения Украины работают нелегально или на заработках.

Об этом на брифинге во вторник, 14 января, заявил министр экономики Тимофей Милованов. Главной темой были изменения в трудовом законодательстве, передает hromadske.

"Сегодня только 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально", – рассказал министр.

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По его словам, неформальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством.

По словам Милованова, изменения в Трудовой кодекс, которые предлагает правительство, должны способствовать легальному трудоустройству и росту числа рабочих мест.

Также Кабмин планирует в течение 5 следующих лет выйти на уровень безработицы, который свойственный странам Европы. Для этого, по словам Милованова, нужно ввести максимально гибкое законодательство и разрешить все виды трудоустройства.

Тимофей Милованов

Тимофей Милованов

Напомним, совсем скоро украинцы могут начать работать по-новому. По крайней мере, если новый проект закона Трудового кодекса от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства примут народные депутаты.

Кабмин подготовил план по социальным гарантиям, минимальной зарплате, обновленных правах для работника и работодателя, введении трудовых договоров и многом другом. Подробнее о новшествах – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Читайте все новости по теме "Налоги в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Налоги в Украине Работа в Украине Трудовая миграция из Украины
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
безработица налоги
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ttt ta
ttt ta
Емнип, первое что сделал Путин в начале 00-х, чтобы вывести зарплаты из тени - снизил НДФЛ до 13%. Попробуйте, может и вам поможет. А кодекс - это все херня.
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