Биткоин резко взлетел в цене и побил рекорд: подорожает ли до миллиона  

За последние сутки курс биткоина взлетел в цене почти на 17%, достигнув четырехмесячного максимума в $5 тыс. Причем явных причин такого взлета нет. Часть экспертов уверена: криптовалюта просто "отыгрывает" свое и уже можно говорить о том, что начался долгоиграющий тренд на укрепление.

Другие же уверены: радоваться рано, а за спонтанным взлетом может последовать такое же неожиданное падение.

OBOZREVATEL выяснил, что происходит с криптовалютой и как изменится цена в ближайшее время.

Главное:

стоимость самой популярной криптовалюты взлетела за сутки на 17%;

явных причин такого подорожания нет, однако аналитики считают, что курс может расти и в будущем;

инвестиция в биткоин – крайне рискованное решение и никто не может предугадать, как будет развиваться ситуация на криптовалютном рынке.

Неожиданный взлет биткоина: что за этим стоит

Целый пул аналитиков в течение последних недель утверждал: биткоин уже достиг своего годового минимума и дальше будет только рост. 2 апреля стало знаковым днем для самой популярной криптовалюты. Впервые с ноября 2018-го монета ненадолго протестировала $5 тыс., взлетев всего за сутки на 17%. На данный момент, согласно данным биржи, биткоин продается по $4,65 тыс. Однако и это примерно на $600 дороже, чем днем ранее.

"Несколько месяцев назад я обратил внимание на тот факт, что, по всей видимости, период спада цен на биток завершен. Рад, что мои наблюдения подтвердились. Что конкретно стоит за сегодняшним стремительным ростом? Пока не знаю, но в данном случае важна не конкретная причина роста, а тренд. Похоже, тренд становится растущим", – пишет в своем телеграм-канале популярный аналитик bitcogan.

Биткоин взлетел в цене

Казалось бы, причин для резкого прыжка нет. Более того, на днях появились плохие новости от американского регулятора. Комиссия по ценным бумагам США продлила рассмотрение заявки на регистрацию биткоин-ETF (торгуемый на бирже фонд, англ. Exchange Traded Fund. – Ред). Тогда появилось мнение о том, что процедуру могут затянуть на 240 дней. Но это не помешало выйти биткоину к четырехмесячному максимуму по объемам капитализации. Самое простое объяснение, уверен аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, – технические факторы и спекуляции.

"Пока нет информации, которая могла бы в полной мере объяснить текущий рост, поэтому большинство будут кивать на технические факторы и спекуляции. В тоже время на фоне роста Биткоина остальные криптовалюты крайне слабо и неактивно ползут за рынком и показывают небольшое восстановление", – поясняет эксперт.

Криптовалюта, несмотря на смешанный новостной фон, активно растет, и поддерживается покупателями и торговыми роботами, включившимися в движение, отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Главной последней новостью для рынка стала информация о том, что Just.Cash, система обработки платежей, которая обеспечивает плавный перевод средств между банкоматами и мобильными приложениями, недавно внедрила поддержку биткоина.

"Инвесторы воспринятым это событие, как еще один шаг в пользу использования биткоина. Не стоит снимать со счетов и заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о поиске специалиста по криптовалюте. В тоже время, криптовалюты остаются очень спекулятивным инструментом, и несмотря на позитивный новостной фон, сохраняют высокие риски", – добавляет аналитик.

Что будет с курсом биткоина

До показателей максимума еще далеко, однако, те собственники криптовалют, которые продали "монеты" несколько дней назад, на ровном месте потеряли сотни, а то и тысяч долларов. Сейчас главный вопрос состоит в том, сможет ли криптовалюта удержаться на уровне хотя бы не ниже $4,5 тыс.

Два сценария развития ситуации:

Тренд развернется на 180 градусов, обогатив собственников криптовалют. Если движение биткоина вверх сохранится, это подтолкнет участников рынка к более активной покупке, стабильный спрос будет поддерживать высокую стоимость. Постепенно самая популярная криптовалюта (ориентировочно на это понадобится несколько лет) пробьет отметку в $20 тыс. и протестирует новый "потолок".

Такой позиции, к примеру, придерживается вице-президент IBM Джесси Ланд. Его оценка: до конца 2019-го криптовалюта будет продаваться около $5 тыс., а после взлетит до $1 млн за монету. Последний прогноз побил все оптимистические ожидания. Американский венчурный инвестор несколько месяцев назад удивил прогнозом в $250 тыс. за биткоин к 2022 году.

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Взлет был ситуативным, а после стоит ждать падения. Еще одно распространенное мнение – радоваться подорожанию биткоина слишком рано. Мол, даже в лучшие времена "электронная монета", словно на американских горках, двигалась по волнообразной траектории. И сейчас краткосрочный рост еще не свидетельствует о том, что за ним не последует такой же резкий откат.

"В целом для данного рынка такие события не являются исключением и, скорее всего, это не приведет к улучшению общей ситуации, и после небольшой передышки мы продолжим снижаться дальше к более низким ценам. Отчасти данная ситуация исходит из того, что основные торговые объемы сконцентрированы на нескольких биржах и в реальности при ценообразовании не стоит говорить о реальной децентрализации", – прогнозирует Пархоменко.

Прогнозируемых маркеров, которые бы позволяли составлять аргументированные прогнозы курса криптовалют, не так уж и много. На стоимость биткоина влияют:

позиции регуляторов крупных стран (признание биткоина платежным средством);

инвестиции в криптовалюту со стороны крупных игроков;

хакерские атаки, технические ошибки, разделение протокола и т. п.

Но это лишь верхушка айсберга. Как показала практика, биткоин может как дешеветь, так и дорожать, без указанных причин. Биткоин – фиатная (то есть ничем не подкрепленная) валюта. Кстати, доллар также еще в 1970-х перестали "привязывать" к золоту. Но разница в том, что за американской валютой стоит одна из сильнейших экономик мира, а биткоин наоборот создавался в качестве альтернативной, независимой от властей и регуляторов, валюты.

В Украине биткоин не признан платежным средством. Некоторые магазины и клубы на свой страх и риск приняли решение предоставлять товары и услуги с оплатой в биткоинах, однако, если хакеры взломают кошелек и украдут "монеты", или после оплаты продавец заявит, что ему не пришли деньги, – отстоять свои права или получить помощь от правоохранителей украинцам будет сложно.

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